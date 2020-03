Pornhub abrió su servicio premium para todo el mundo para ayudar

Pornhub había abierto gratis sus videos premium para Italia, España y otros países afectados por el coronavirus. Ahora, su servicio de pago pasa a ser gratuito en todo el mundo, como una manera de ayudar a aplanar la curva de contagios.

Con esta medida, el sitio porno más popular del mundo, con más de 120 millones al día, incentivará a las personas a quedarse en su casa. Cualquier usuario que se registre en Pornhub tendrá acceso gratis durante un mes.

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, explicó a The Next Web que "con casi mil millones de personas encerradas en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus, es importante que les tendamos una mano y les brindemos una forma agradable de pasar el tiempo".

Además, Pornhub está donando unas 50.000 mascarillas para personal del área de la salud en EE.UU. También donará 50.000 dólares a organizaciones gubernamentales europeas para comprar insumos para combatir la pandemia.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC