Posible vacuna contra el coronavirus logró positivos resultados

Este lunes, la empresa Moderna Inc dio un positivo anuncio en la lucha mundial contra el Covid-19: la vacuna experimental que están desarrollando produjo anticuerpos que podrían neutralizar el coronavirus en pacientes.

Todavía falta, pues los resultados se lograron en un ensayo clínico en etapas tempranas. La vacuna mRNA-1273 resultó ser segura y bien tolerada en los estudios preliminares.

"Los datos provisionales de la Fase 1, aunque tempranos, demuestran que la vacuna con mRNA-1273 desarrolla una respuesta inmune de la magnitud causada por la infección natural, empezando con una dosis tan baja como 25 microgramos", dijo el jefe médico de firma, Tal Zaks.

Los 45 participantes del estudio sobre la vacuna candidata mRNA-1273, dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., recibieron dos dosis de 25, 100 y 250 microgramos.

En el día 43 del estudio, los niveles de los anticuerpos presentados en los voluntarios fueron similares a los de las muestras de sangre de personas que se recuperaron de Covid-19, lo que son noticias muy alentadores si fue puede aplicar masivamente.

Moderna es una conocida empresa estadounidense de biotecnología y espera pasar en julio a la fase 3 de la investigación con ensayos clínicos. Este fue su anuncio en redes:

Summary of our SARS-CoV-2 #vaccine (mRNA-1273) interim Phase 1 data. Read more: https://t.co/aIq34ullAh #mRNA pic.twitter.com/BVbYuWTkOy