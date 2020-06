Presidente Piñera vuelve a pedir unidad "para superar los tiempos difíciles"

El Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a todos los chilenos a la unidad para enfrentar la pandemia por Covid-19 que afecta al país.

El Mandatario promulgó la ley de Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 esta jornada como parte de la "nueva red de protección social", que denominó el Presidente, quien sostuvo que "quiero ratificar el firme compromiso de acompañar y ayudar a todos y todas las personas y las familias que requieren ayudas".

"En tiempos de emergencia, de adversidad, difíciles como los que estamos viviendo y muy especialmente las familias vulnerables y la clase media es cuando más necesitamos unidad, colaboración, buena voluntad", apuntó Piñera.

El Jefe de Estado hizo un llamado a "todos mis compatriotas a unirnos como un solo hombre, como una sola mujer para poder superar estos tiempos difíciles".

Además, agradeció la "actitud y buena voluntad" de los parlamentarios de Chile Vamos y oposición por lograr un acuerdo en esta área.

"La actitud y la buena voluntad son un poco como el amor, cuesta definir cuando uno está enamorado, pero uno se da cuenta de inmediato cuando lo está. Lo mismo pasa con la buena voluntad y en este acuerdo hubo buena voluntad y eso es lo que los chilenos esperan y mereces de sus parlamentarios, ministros y Presidente", declaró.

Desbordes: Esta medida es la "más importante"

El presidente de RN, Mario Desbordes, valoró la promulgación de este nuevo proyecto, y lo calificó como el más importante de las medidas para enfrentar la pandemia.

"Creo que es una iniciativa muy importante, quizás la más importante en esta batería de herramientas para enfrentar la pandemia", aseguró el timonel.

"No podemos pedirle a la gente que se quede en la casa si no tiene para comer, si no tiene para comprarse parafina, un galón de gas, mantenerse calefaccionado", sostuvo el diputado, agregando que "por eso mucha gente que estaba saliendo a la calle, para traer el sustento diario, que estaba sin empleo, que trabaja en el día a día con empleos informales, ver en el ingreso de emergencia una solución a este problema".

"Llegó muy tarde"

El senador Carlos Montes (PS), criticó el proyecto, asegurando que llega muy tarde y que el monto continúa siendo bajo.

"Es superior a lo que había...muy superior, pero, sin embargo, sigue siendo un proyecto que está por verse el grado de amplitud que tenga. Hubiéramos querido que el monte sea mayor considerando la línea de la pobreza: 451 mil pesos por una familia de cuatro, pero quedó solo en 400 mil, eso hace que algunas familias no puedan acceder al beneficio", lamentó el senador.

"La verdad es que aquí dar cualquier celebración de este paso creemos que no es correcto. Es cierto que se mejoró el proyecto respecto al anterior, pero en ningún caso es salir a decir 'pucha aquí logramos esto', porque esto llega tarde y a muchas familias le ha costado", agregó Montes.