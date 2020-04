Primera víctima fatal por Covid-19 en Antofagasta se contagió en el Hospital Regional

Tres son los focos de contagio detectados en Antofagasta de los que han derivado los casos confirmados de Covid-19: la Vega, con 17 casos, un bingo evangélico del que han derivado nueve y el quinto piso del Hospital Regional.

En este último es donde se contagió la primera victima fatal por la enfermedad en la región.

"Pertenecía al cluster que teníamos identificado en el Hospital Regional. Es una persona de 65 años, mujer que llegó al Hospital por una intervención", afirmó el intendente Edgar Blanco.

Este contagio en el hospital se generó, según la autoridad, por una persona portadora del virus que ingresó como visita al quinto piso del recinto, donde no había contagio, obligando a una cuarentena preventiva inmediata de 45 funcionarios, ocho de los cuales dieron positivo al test por el virus.

A raíz de este hecho, el director del Hospital Regional fue instruido a realizar una investigación que podría terminar en sanciones de determinarse responsabilidades en el hecho.

Familia acusan negligencia

La familia de la primera víctima fatal, representada por la hija de ésta, acusa negligencia por parte del recinto. En una entrevista con Antofagasta Televisión relató cómo se desencadenaron los hechos.

La mujer de 65 años ingresó al recinto con varias complicaciones de salud, pero ninguna de riesgo vital. Fue intervenida por un pie diabético y estuvo tres días hospitalizada en el quinto piso, siendo trasladada posteriormente al séptimo, cuando fue confirmado el brote al interior del recinto.

El martes 24 de marzo se le practicó el examen y el viernes 27, mismo día en que dio positivo, fue dada de alta y traladada en ambulancia hasta su domicilio durante la madrugada.

"Según ellos (el hospital) mi mamá venía en perfectas condiciones. No nos informaron que la trasladaban a esa hora y no nos informaron que venía positivo", señaló la hija de la fallecida.

A las horas de estar en su hogar, su estado de salud empeoró y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo Hospital Regional, donde permaneció hasta este lunes 6 de abril, a las 18:05 horas, cuando faleció.

La familia dice estar devastada por lo sucedido y esperan respuesta de las autoridades ante tantas interrogantes que surgieron tras los hechos.