Región de Magallanes atraviesa nuevo brote de Covid-19

La Región de Magallanes atraviesa por un segundo brote de Covid-19, de mayor intensidad aunque con una letalidad y gravedad menor a la de junio.

La seremi de salud, Mariela Rojas explicó que la situación afecta a una planta pesquera y tres empresas (retail, marítimo y automotriz).

"A cuatro meses de la llegada del coronavirus, hemos visto que la mayoría de los emprendores se han preocupado de tomar todas las medidas de resguardo para evitar contagios, tanto de sus trabajadores como de sus clientes. Desgraciadamente hemos visto cierto relajo que no debería existir ya que el virus sigue activo en la población”, enfatizó.

La autoridad agregó que hay locales que ya no tienen a la vista alcohol gel y otros que no están respetando el sistema de turnos, haciendo ingresar a más personas de las permitidas, no pudiendo mantener la distancia física correspondiente.

"Si bien hay una parte importante de la comunidad ha entendido la relevancia de la prevención de forma permanente, aún nos encontramos con otro grupo que cree que no se enfermará", puntualizó.

De acuerdo al sist ema Epivigilia, durante las últimas se registraron 36 nuevos casos, todos en la comuna de Punta Arenas.