Reino Unido pagará un 80 por ciento del sueldo de trabajadores en riesgo de despido

El ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció este viernes que el gobierno pagará el 80 por ciento del salario de los trabajadores que corran el riesgo de ser despedidos por la epidemia del coronavirus.

El plan cubrirá los sueldos hasta un total de 2.500 libras al mes (más de 2.500.000 de pesos) y permitirá que los empleados mantengan sus puestos de trabajo aunque sus empresas no puedan pagarles, indicó Sunak en una conferencia junto al primer ministro, Boris Johnson.

Sunak aseguró que "no hay límite de financiación disponible" para ese plan: "Pagaremos para respaldar tantos empleos como sea necesario", recalcó.

El Ejecutivo también decidió congelar el pago del impuesto del IVA a las empresas hasta fines de junio. Las compañías tendrán plazo hasta fin de año para abonar las cantidades adeudadas.

"You will not face this alone. But getting through this will require a collective national effort." - Chancellor @RishiSunak unveils new economic measures to support people, jobs and businesses. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/dIHb3Dci0f