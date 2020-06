Repartidores de apps denuncian aumento de robos en la pandemia

Los repartidores de las diversas aplicaciones denunciaron un aumento de los robos en su contra durante este periodo de la pandemia de Covid-19, donde, a causa de la pandemia, el delivery se ha transformado en un servicio de gran importancia.

Estos delitos se han concentrado en los repartidores que se trasladan en motocicletas, y de acuerdo a Carabineros, generalmente los delincuentes utilizan el robo con fuerza.

Una vez que roban las motos, les quitan las placas patentes y las usan generalmente para revender las piezas, no obstante, también intentan revenderlas a través de páginas web y redes sociales.

"Lo que estamos recibiendo en el último tiempo es una mayor visualización respecto estos delitos, dadas las medidas sanitarias que se han interpuesto. Hemos observado que el tránsito vehicular -automóviles específicamente- ha descendido de manera significativa y por otra parte ya se está viendo mucho más lo que el tránsito de motocicletas y específicamente motocicletas de tipo delivery", dijo el teniente Óscar Valdés, del departamento del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.

"También se ha detectado que el gran robo de las motocicletas se configura principalmente en la motocicleta que está estacionada, el delincuente cuando se da cuenta que hay un conductor que no va atento a las condiciones del tránsito, que no va hipervigilante, que no mantiene una conducción cien por ciento dedicado a lo que es el tema del tránsito es cuando se comete el ilícito", añadió.

Recomendaciones a trabajadores y empresas

Para el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski, las empresas deben responder a los trabajadores con algún tipo de seguro para ellos y sus vehículos, además de instruirlos para no enfrentarse a los delincuentes.

"Primero, siempre andar por calles más transitadas, aunque en esta época es difícil, por las calles más iluminadas, por avenidas principales y no por calles pequeñas", expresó.

"También las empresas deberían tomar los resguardos de por ejemplo o instalarle un GPS, con algún sistema de alarma y automático a una central de monitoreo, y obviamente tener un registro entre las mismas empresas para saber cuáles son las calles más robadas, las esquinas más robadas para poder darle la instrucción a los repartidores de que no pasen por ahí", añadió.