Salud cursó sumarios a Cesfam de La Serena por vacunar a Bomberos

A través de sus redes sociales el alcalde de La Serena, Roberto Jacob (PR), confirmó que la Seremi de Salud cursó sumarios a todos los Cesfam de la comuna por vacunar, el viernes 26 de febrero, a bomberos y personal de aseo, quienes no estaban considerados en el calendario del Minsal.

El jefe comunal señaló que la decisión se tomó por parte del Gobierno Regional y la autoridad sanitaria y "como una forma de revanchismo nos hicieron sumarios en todos los consultorios".

Jacob agregó que, si tuviera que hacerlo de nuevo "lo volvería a hacer porque cuando se mueren dos bomberos nuestra obligación es vacunar a los voluntarios y a la gente del aseo que está con las manos en la basura donde hay mascarillas y otras cosas".

"Hubo una mala priorización. No podemos seguir peleando. Lo que estamos haciendo todos es tratar de beneficiar la salud de las personas, sobre todos de los que corren más riesgos. Si tengo que hacerlo de nuevo lo voy a hacer. Si tengo que asumir sumarios sanitarios los voy a asumir, pero no dejaré de hacer lo que mi conciencia me dicta", indicó el alcalde de La Serena.

Jacob señaló que ahora debería ser esencial que se vacune a los conductores de la locomoción colectiva mayor y menor que también están en la primera línea "y si tengo que hacerlo, lo voy a hacer", remató.

"Nada me extraña"

Tras el anuncio de Jacob de que vacunaría a grupos diferentes de la población a los priorizados por el Gobierno, el intendente Pablo Herman publicó en su cuenta de Twitter: "Ocupas las vacunas de los adultos mayores por unos pocos votos, ¡¡¡que lindo!!! Cuando se te vayan muriendo o estén hospitalizados, les diremos que preferiste a un bombero de 20 años x un puñado de votos. Muy mal" (sic).

Est tweet fue rápidamente borrado y tras una breve investigación fue separado de sus funciones del jefe de comunicaciones del intendente.

Para el alcalde de La Serena lo ocurrido con los sumarios a los Cesfam no le extraña "después del tweet donde me decían que iba a ser el culpable de las muertes por vacunar a bomberos, qué más puedo esperar".

Cooperativa Regiones trató de comunicarse con el seremi de Salud Alejandro García, pero desde la secretaría señalaron que se encontraba en reunión con el Minsal.