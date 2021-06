Senado aprobó en forma unánime el "IFE Universal" y lo despachó a la Cámara Baja

El Senado aprobó de forma unánime -40 votos a favor y ninguno en contra-, en particular y general, el Ingreso Familiar de Emegencia Universal (IFE).

La iniciativa entregará bono durante junio, julio, agosto y 50% en septiembre, para el 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares.

La ley, introducida por el Gobierno tras la discusión de los "mínimos comunes", se visó con las modificaciones realizadas por el Gobierno, que mejoró su propuesta y aumentó los montos de 382 mil a 400 mil pesos el IFE para una familia de 3 personas; y de 467 mil a 500 mil pesos para una familia con cuatro integrantes.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó proyecto de ley de #IFEUniversal, que entregará bono durante junio, julio, agosto y 50% en septiembre, para el 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares, a excepción de quienes perciban renta sobre los $800.000 per cápita💰 pic.twitter.com/zy0c8NVD8L — Senado Chile (@Senado_Chile) June 5, 2021

El ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, destacó que "esta ley fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado. No hay ningún parlamentario de este país que haya votado en contra de esta iniciativa".

"(Esta fue) Una iniciativa que nos unió desde un punto de partida... Desde el llamado que el Presidente de la Repúblico hizo a la mesa del Senado y a la mesa de la Cámara de Diputados, para buscar formas de ayudas a los chilenos, que pudiese tener una mirada de mediano y largo plazo", valoró la autoridad de Gobierno.

Cabe señalar que, por ejemplo, si una familia tiene ingresos promedio -divididos por el número de integrantes- de más de 800 mil pesos por persona, van a quedar fuera del beneficio.

PIÑERA: "ES UN IMPORTANTE ALIVIO"

El Presidente Sebastián Piñera destacó que la aprobación de este proyecto significa una importante ayuda para más de 15 millones de chilenos.

"Aprobado hoy el Ingreso Familiar de Emergencia Universal. Una buena ayuda para todas las familias del Registro Social de Hogares y un importante alivio para 15 millones de compatriotas", señaló el mandatario en Twitter.

Aprobado hoy el Ingreso Familiar de Emergencia Universal.



Una buena ayuda para todas las familias del Registro Social de Hogares y un importante alivio para 15 millones de compatriotas.



Ahora a cuidarnos del Coranavirus, a cuidar Chile y que tengan un muy feliz fin de semana. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 5, 2021

CERDA: "CUANDO HACEMOS BUENA POLÍTICA, LOGRAMOS COSAS IMPORTANTES"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó la voluntad de diálogo y acuerdo que se vivió tanto en la Cámara Baja como en el Senado.

"Cuando nos ponemos de acuerdo y hacemos buena política, logramos cosas que son importantes para los chilenos", destacó Cerda.

"Lo que hoy día acabamos de hacer, es decirle a 15 millones de chilenos, que le van a llegar beneficios, en los próximos meses, entre junio y septiembre, que les va a permitir estar en sus casas y que van a tener ingresos por lo menos para solventar gastos importantes que ellos tienen", valoró el titular de Hacienda.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BENEFICIO?

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, solicitó que los beneficiados con este "IFE Universal" actualicen sus datos, ya que los pagos se comenzarán a realizar desde el próximo 29 de junio.

"Tenemos abierto un proceso de inscripción para todos aquellos que no hayan recibido el beneficio anteriormente en el mes de abril y mayo. Para las personas que no si lo han recibido anteriormente, no hay que realizar ningún trámite", señaló Rubilar.

"Para las personas que no lo han recibido, está la plataforma Ingresodeemergencia.cl, que estará abierto hasta el día 15 de junio, donde les pedimos nos dejen sus antecedentes para poder, efectivamente, generar los pagos correspondientes... Pagos que se van a iniciar, con los nuevos montos y las nuevas coberturas de hogares, a partir del 29 de junio", agregó la ministra.

La ley fue despachada a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde será remitida al Gobierno para su promulgación.