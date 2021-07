Senador García-Huidobro: Fue un error la extensión del estado de excepción

El senador oficialista Alejandro García-Huidobro (UDI) se mostró preocupado por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en aspectos como la salud mental de las personas y dijo no comprender la razón de algunas restricciones.

"Yo creo que esta situación de la pandemia y la falta de libertades de las personas es algo que está haciendo crisis. Hoy en el mundo los países se están abriendo y las personas se tienen que cuidar pero no podemos seguir siendo encerrados", dijo el parlamentario conservador por O'Higgins en conversación con Sergio Campos en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Sobre uno de los reclamos transversales en el Congreso Nacional al momento de extender el estado de excepción constitucional de catástrofe hasta el 30 de septiembre, García-Huidobro sostuvo: "Dijeron que íbamos a llegar a acuerdos respecto al plan Paso a Paso y resulta que no hay ningún plan nuevo".

"Creo que fue un error haber postergado la excepción", afirmó.

"Yo voté en contra porque creo que la gente ya tiene la suficiente conciencia y la economía, la vida de las personas, de los niños que no pueden ir al colegio, de los profesores que no pueden dejar a sus hijos para ir a hacer clases... Esta es una cuestión que nuestra sociedad no va a poder seguir resistiendo más", indicó el senador.

Por todo lo anterior, y pese a la llegada de la variante Delta, la más contagiosa según la OMS y de la que ya se confirmaron al menos tres casos en la última semana, García-Huidobro afirmó no entender el por qué "Chile es de los pocos países como Corea del Sur que no permite a los nacionales ni a los extranjeros salir fuera. ¿Qué razón hay? Cuando hoy llegas a Estados Unidos, a cualquier país de Europa, te exigen solo el PCR negativo. Punto. Y para poder ingresar a este país o poder salir yo no sé qué pasa", cuestionó.