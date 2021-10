Sochimi: "Sin duda estamos en un rebrote de Covid en ascenso"

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, aseveró que Chile vive un rebrote de Covid-19, en vista del aumento importante de los casos y la positividad, así como la leve tendencia al alza de los pacientes en camas de UCI.

"Empezar las calificaciones en cuanto a rebrote o tercera ola depende un poquito de la semántica y de quién lo haga, pero sin duda estamos en un rebrote que está en ascenso, y tenemos que ir viendo hacia dónde va", planteó el médico en El Diario de Cooperativa.

Respecto a quiénes contraen la enfermedad hoy en día, advirtió que "las personas que no están vacunadas o no tienen completo su esquema de vacunación tienen altísimo riesgo, porque además se ha visto que Delta es más mucho más contagiosa y grave en pacientes no vacunados (...) tienen altísimo riesgo incluso de fallecer".

De todas maneras, también es posible que personas con el esquema básico completo terminen en una UCI, puesto que "se suman otros factores de riesgo con los cuales a veces es difícil luchar, como por ejemplo, pacientes con enfermedades cardiovasculares o crónicas importantes", que pueden hacer que "caigan enfermos gravemente".

Sobre la estrategia del Minsal frente al alza de casos, Acuña reflexionó que "la vacunación tiene que tener algún efecto, y ahí es donde, más allá de los casos, tenemos que ver más bien la situación de UCI para medidas más restrictivas", aunque estimó que si se replicara un escenario crítico como el de principios de año, "algo más habrá que hacer en cuanto a restricción de movilidad".

Por otra parte, si bien estima que por la experiencia con las primeras olas, la red de salud está preparada para enfrentar una tercera, admitió que "la limitante es el personal, sin duda, porque después de la segunda ola, la mayoría de los cargos extras que estuvieron trabajando en los hospitales se terminaron, por lo tanto, significa volver a reclutar la gente, ver quién está disponible, quién va a volver a trabajar".