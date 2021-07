Superintendente de Educación detalló fiscalizaciones para retorno a clases presenciales

El superintendente de Educación, Cristián O'Ryan, aseguró este martes en diálogo con Cooperativa que es "crítico" poder buscar la forma de regresar a clases presenciales, destacando que "la gran mayoría" de los establecimientos educacionales cumplen con las medidas sanitarias respectivas y que se cuenta con un programa de fiscalización.

"Fiscalizamos los establecimientos educacionales a partir de dos formas: uno por programas, que son los que hacemos habitualmente año a año de acuerdo a la normativa educacional, y por otro lado las denuncias que hemos recibido por tema de la pandemia, cerca de 450 en el año", afirmó O'Ryan en conversación con Una Nueva Mañana.

Ante esto, la autoridad educacional explicó que "tenemos un programa específico de medidas de higiene ante el Covid-19. A lo largo de todo el país hemos fiscalizado ya cerca de 680 establecimientos, y lo que hemos ido encontrando es que efectivamente en la gran mayoría se cumplen las condiciones sanitarias y los protocolos que se han establecido para para un retorno seguro".

"Esto no solamente lo dicen las cifras en términos de fiscalización, sino también lo dicen las cifras en términos de la evidencia respecto al contagio. En lo que va del año han abierto más de 5.000 establecimientos educacionales, en distintos períodos -algunos menos que otros-, y los casos (de Covid) han sido menos de un 5 por ciento, entonces la evidencia también muestra que se están tomando medidas", puntualizó.

Regreso a clases

Para el regreso a clases presenciales, el superintendente detalló que "lo primero es que estén los protocolos a disposición y eso es algo que se ha venido trabajando desde hace un tiempo desde el Ministerio Salud, desde el Ministerio Educación y se han puesto a disposición".

"Después está transformar eso en obligaciones para los sostenedores, que es parte de lo que nos toca a nosotros, y hemos dictado un par de circulares. Además, dentro de nuestra facultades, hemos flexibilizado el uso de los recursos CEP para que se puedan implementar muchas de esas medidas, lo que ha sido bastante bien valorado por los sostenedores", explicó O'Ryan en Cooperativa.

En esta línea, dio cuenta que la superintendencia tiene una "función más fiscalizadora" dentro de este programa, en el que -afirmó- "atendemos todas las denuncias que nos llegan al respecto y lo que hemos visto en terreno es que en general se han cumplido (las medidas sanitarias) la mayor parte de ellas".

"Seguiremos fiscalizando, de hecho, nos queda todavía bastante que recorrer en este programa de fiscalización", puntualizó.

Críticas al Colegio de Profesores

Por otra parte, O'Ryan lamentó las críticas del Colegio de Profesores a analizar un retorno de clases presenciales, acusando que han tenido "una baja disposición" y que se alejan de la realidad de los docentes a nivel país.

"Hay que separar un poco la realidad de la gran mayoría de los profesores del país que ha estado trabajando desde el año pasado y durante este año también en condiciones bastante complejas. Tengo una hija que es profesora de historia y adaptarse a esta nueva realidad no ha sido fácil", destacó el superintendente.

Ante esto, señaló que hay que "separar a la gran mayoría de los profesores del país del Colegio Profesores, que ha mostrado una baja disposición al retorno y creo que ellos han puesto más dificultades y problemas para el retorno, que ser parte de la solución".

"Lo que a mí me llama la atención es que no he visto medidas propositivas, sino que siempre han sido cuáles son los problemas para el no. Hoy, por ejemplo, son los virus estacionales, en su minuto fue la vacunación y a más del 90 por ciento de los profesores se pusieron primeros en la fila (de incoación contra el Covid-19) y hoy resulta que hay distintas problemáticas que se van sumando", lamentó.