Tiempos Covid tienen a un tercio de los trabajadores de la salud con síntomas depresivos

Una investigación llevada a cabo en paralelo en 30 países, denominada "The Covid-19 Health Care Workers Study", mostró que el 31,4 por ciento de los trabajadores de la salud en Chile presenta síntomas depresivos de carácter "moderado a grave".

Según consigna Las Últimas Noticias, el estudio evaluó el impacto de la epidemia en la salud mental de médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos: 954 funcionarios de todo el país contestaron un cuestionario online entre el 19 de mayo y el 2 de julio pasado, es decir, en la fase más intensa de la crisis.

Para su realización en nuestro país, el sondeo contó con la colaboraron de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad de O'Higgins y el Colegio Médico.

"Nivel altísimo de estrés"

Los síntomas depresivos más frecuentes que se identificaron fueron las alteraciones del apetito (38,69 por ciento), del sueño (32,7 por ciento), la falta de energía (37,3 por ciento), los problemas para concentrarse (19,0 por ciento) y la pérdida del interés por hacer las cosas (16,3 por ciento).

"Además, nos encontramos con un porcentaje alto de personas con malestares psicológicos", comentó a LUN el psiquiatra Rubén Alvarado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigador principal del estudio.

"El 54,8 por ciento de los encuestados podría estar padeciendo algún problema de salud mental... No significa que tengan un trastorno, pero sí tienen, al menos, un nivel altísimo de estrés. Esto es tres veces lo que uno encuentra en la población general", apuntó el académico, que dijo que "este aspecto ha estado un poco despreocupado" en medio de la gestión de la crisis.

Como consecuencia de ello, "la mayoría de las personas con niveles altos de malestar psicológico no ha recibido ayuda, seguramente porque no se han dado cuenta y no la han ido a buscar", dijo Alvarado, que pidió a las autoridades "salir a buscar a las personas que necesitan atención médica".