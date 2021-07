El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, analizó la falta de stock de vacunas Pfizer, asegurando el Minsal debe mejorar el flujo de información a la ciudadanía.

En conversación con Cooperativa, la autoridad comunal enfatizó que el Minsal debió prever esta situación.

"El día de ayer se dijo llegaron las Pfizer a Maipú; eso fue lo que se intentó trasladar a Maipú -explicó- Pero ayer llegaron 1.300 vacunas Pfizer, en una comuna que tiene un rezago de más de 340 mil dosis de vacunas".

"Yo creo que hay que ir manejando de buena forma la expectativa de la ciudadanía. A mí me parece que el Minsal tuvo más días para prever esta situación", enfatizó Vodanovic, agregando: "No creo que se hayan enterado el mismo día que no tenían vacunas: uno puede prever el stock que tiene, cuántas va entregando, cuántas le van a llegar".

"Nosotros veíamos hace mucho tiempo este quiebre de stock que íbamos a tener con Pfizer y nunca se nos transparentó yo creo... Es importante que manejemos con más fluidez y más transparencia la información con la que contamos. Así podemos comunicar de manera más efectiva a la ciudadanía", cerró.