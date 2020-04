Trump propuso inyectar desinfectante a enfermos de coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este jueves la posibilidad de usar desinfectante como remedio ante el coronavirus, destacando su efectividad "en un minuto".

En una rueda de prensa, el experto William Bryan destacó el rol que juega el sol y las altas temperaturas para combatir el virus, junto con indicar que se ha comprobado que tanto el desinfectante como el alcohol isopropílico son efectivos para matar el virus.

Ante estos comentario, Trump planteó que "supongamos que golpeamos al cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o una luz muy poderosa (...) y después llevamos esta luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer a través de la piel o de otra manera. Creo que dijeron que iban a probar eso".

"También veo que el desinfectante, que lo saca en menos de un minuto y hay una manera en que podamos hacer algo como eso con una inyección, casi como una limpieza", indicó.

El mandatario planteó que "vemos que el virus entra a los pulmones y hace un gran daño en los pulmones, así que sería interesante probar eso. Van a tener que hablarlo con los doctores, pero a mí me suena interesante", manifestó.

"The disinfectant, where it knocks it out in a minute, and is there a way we can do something like that by injection inside, or almost a cleaning. It gets in the lungs" -- Trump seems to suggests that injecting disinfectant inside people could be a treatment for the coronavirus pic.twitter.com/amis9Rphsm