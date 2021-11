Vacunación contra el Covid-19: El 47% de los rezagados están en siete comunas de la capital

La campaña de vacunación contra el Covid-19 del Ministerio de Salud actualmente cuenta con un millón de rezagados que, por diversos motivos, no han querido o no han podido vacunarse, de los cuales casi un 50% se encuentran en siete comunas de la Región Metropolitana.

A nivel nacional, más de un 85% del total de la población ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, aún hay un millón de rezagados, y un 47%, es decir, 473 mil personas, se concentran en siete comunas de la Región Metropolitana, según consignó El Mercurio.

- Porcentaje de personas vacunadas de población objetivo mayor de 18 años con primera dosis y dosis única contra #COVID_19 al 25 de noviembre. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/txNPPklEQz — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 26, 2021

Este ránking lo lidera la comuna de Santiago, que actualmente cuenta con 118.271 rezagados, contando con una cobertura de la primera dosis de un 73,6%; seguido por Puente Alto, con 116.994 rezagados, y una cobertura de un 76,3% de primera dosis y, en tercer lugar, se encuentra Maipú, con 90.764 rezagados.

A estas la siguen las comunas capitalinas de Estación Central (45.833 rezagados), Recoleta (36.992), La Pintana (33.051) e Independencia (31.823). En total, todas estas zonas cuentan con una cobertura bajo el 80% de la primera dosis en la población mayor de 18 años.

El ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó al matutino que entre los rezagados "hay de todo, sobre todo gente que ha tenido dificultad para ir a vacunarse y otros que no creen que estén en riesgo ellos, entonces no piensan en la vacuna como algo que puede ayudar a otras personas y piensan que no la necesitan".

Agregando que "es un millón de personas que deberían estar vacunadas desde hace rato y si se ha mantenido ese número, es necesario ir a buscar las causas de esa no vacunación. Mi impresión es que muchas personas no han podido porque han ido y no les tocaba en la fecha, porque se está privilegiando la tercera dosis, o porque no les han dado permiso en el trabajo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por tratar de identificarlas".

MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA VACUNACIÓN

El director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Wilhelm del Villar, detalló que se ha trabajado con los municipios haciendo un análisis territorial y una georreferenciación de estos rezagados, y señaló que "hemos realizado más de 200 operativos en terreno, de manera casi ininterrumpida y en horarios extendidos".

"En total, en este período, nuestros vacunatorios móviles inocularon a cerca de 33 mil personas. En el mismo período, nuestras coberturas de vacunación para el esquema primario aumentaron cerca 20% y el aporte de esta estrategia para lograrlo fue clave: una de cada diez vacunas que administramos en ese período fueron administradas en los vacunatorios móviles", reveló.