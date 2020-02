El mapa del coronavirus: más de 80.000 casos en una treintena de países

La epidemia del coronavirus sigue avanzando país a país, ya con 15 muertos en Irán y 11 en Italia.

En los países más afectados crece el miedo al desabastecimiento de algunos productos, mientras a más largo plazo los responsables económicos empiezan a valorar el posible impacto de una epidemia que afecta a las comunicaciones y a la cadena global de producción.

El mal se ha contagiado ya a 30 países y hay 80.000 afectados, si bien la inmensa mayoría, más de 77.000, están en China, donde las muertes superan las 2.600.

En ese país, no obstante, la progresión del mal se está frenando, con el número más bajo de contagios adicionales desde el principio de la crisis. No así en los demás focos, sobre todo en Irán e Italia.

LA EPIDEMIA LLEGA AL SUR DE ITALIA

En Italia se produjeron el martes cuatro fallecimientos más, sumando un total de 11, y el número de afectados supera las 320 personas.

Las autoridades italianas insisten en que las muertes se producen en los grupos vulnerables, mayores de 80 años. Y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró que su país es un lugar "seguro, quizá mucho más que otros".

Italia ha aislado a 10 municipios con 50.000 personas que se encuentran en cuarentena e incluso efectivos del ejército controlan que la zona permanece cerrada al mundo exterior.

Además, el virus, por primera vez, ha salido del norte de Italia; ya hay tres casos declarados en Palermo, en la isla de Sicilia.

El gobierno italiano ha pedido confianza al resto del mundo para que no restrinjan las llegadas las visitas después de que algunos países hayan cortado el tráfico aéreo con el país europeo.

Con ese objetivo el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, se reunió el martes en Roma con la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, y con sus homólogos de los países confinantes, Austria, Francia, Eslovenia y Suiza, además de Croacia y Alemania.

Pero en otros países afectados, como en Suiza o en España, los afectados son o italianos o personas que han viajado a Italia, como es el caso de la primera infectada detectada en la península ibérica, una mujer de Cataluña que había estado en el norte de Italia.

Las propias autoridades europeas, el Parlamento y la Comisión, han pedido a sus funcionarios que hayan viajado a las regiones afectadas del norte de Italia que se queden en casa 14 días.

ALTO NIVEL DE MORTALIDAD EN IRÁN

En el caso de Irán resulta tristemente irónico que uno de los que se han declarados portadores de la enfermedad sea precisamente el viceministro de Sanidad, Iraj Harirchi, quien colgó un vídeo este martes informando de que contrajo el COVID-19.

#Iran’s reformist & outspoken MP Sadeghi who had earlier said he doesn’t have much hope to survive #CoronaVirus has published a new video saying “I’m in a very good condition. I didn’t want to worry you...We’ll overcome the virus with national unity & observing health principles” pic.twitter.com/AsTzsYOXAK