El cantante de trap Kidd Tetoon se refirió a su participación en una reunión clandestina en un departamento de Vitacura el pasado martes. "Pido disculpas por no respetar las normas sanitarias y quiero dejar bien claro que nos juntamos a trabajar, ya que vivimos de esto y se juntaron gran parte del género chileno en el estudio a grabar sendo temazo", escribió en sus historias de Instagram. Además, contradijo la versión de Carabineros y declaró que no fue detenido: "Nunca me detuvieron, pero sí a dos integrantes de mi equipo", declaró.

