Fundador de "terapia" de conversión homosexual confesó ser gay

El hombre que fundó uno de los mayores ministerios de EE.UU. de la llamada "terapia de conversión" para que los homosexuales pasen a ser heterosexuales confesó su mayor secreto: es gay.

El diario The Post and Courier informó que McKrae Game, fundador de Hope for Wholeness (Esperanza de completitud) en Carolina del Norte salió del clóset, casi dos años después de ser despedido del programa de terapia basado en la fe.

"La terapia de conversión no es solo una mentira, sino que es muy dañina porque es publicidad falsa", dijo Game, de 51 años, quien está dimensionando el daño que hizo a otros al intentar cambiar su sexualidad.

"Yo era un fanático religioso que lastimaba a la gente. La gente dijo que intentaron suicidarse por mí y por las cosas que les dije. Las personas, lo sé, están en terapia por mi culpa. ¿Por qué querría que eso continuara?", agregó Game, según Telemundo.

El drama del hombre es que busca encontrar su lugar en una comunidad a la que atacó durante más de 20 años. No es el primer caso similar, casi idéntico, en EE.UU.

David Matheson, un terapeuta mormón, se descubrió siendo gay y tras años de matrimonio y de "curar" a homosexuales se puso a buscar un pololo. Norman Goldwasser era un terapeuta de Miami que fue reconocido en una app de citas gay.