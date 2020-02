Detuvieron a youtuber que fingió la muerte de su polola para ser más popular

¿Todo vale para ser más famoso y popular? Para el youtuber canadiense Jason Ethier la respuesta es sí. Luego de fingir la muerte de su polola para aumentar sus seguidores, ahora fue arrestado por la policía de su país.

"JayStation", como es conocido, fue detenido y acusado de "asalto con un arma", según informa el medio Insider. A sus 5,4 millones de seguidores no les hizo ninguna gracia la "broma" de la muerte de Alexia Marano, su novia.

Este hombre de 29 años dijo en un video que ya borró que Alexia había fallecido tras ser atropellada por un automovilista ebrio. Después contó su "verdad" y los "No me gusta" duplicaron a los "Me gusta" en ese registro.

Luego de que la farsa se conociera, el bloguero confesó que la actuación era parte de una estrategia para ganar suscriptores.

"Chicos, me enamoré de esta chica, traté de ayudarla a ser famosa en YouTube, pero me dejó sin previo aviso y trató de arruinar mi vida", comentó el canadiense en un comentario en el video en que explica lo que hizo.

Como era de esperar, Marano decidió terminar la relación y acusó a Ethier de haberla agredido. Ahora se verán en un tribunal en marzo próximo para contar las versiones opuestas de este singular caso.