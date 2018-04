Mujer asistió su propio parto gracias a tutoriales de Youtube

La increíble historia de una mujer que dio a luz completamente sola en el baño de un hotel sorprendió a todos en redes sociales.

Tia Freeman, de 22 años, iba de vacaciones a Alemania cuando tuvo que hacer una escala de 17 horas en Estambul. En medio de ese vuelo empezó a sentir los primeros síntomas y tuvo contracciones.

"Lo solucioné como hago con todos mis problemas: Lo busqué en Google", confesó la estadounidense a Inside Edition.

Según el relato que compartió en Twitter, no supo que estaba embarazada hasta que ya tenía seis meses y, como tenía los pasajes comprados para sus vacaciones, decidió ir igual.

"Estaba en un país donde nadie hablaba inglés y no sabía qué hacer. Así que de una manera realmente millenial decidí buscar en Youtube", escribió en Twitter.

Rápidamente llegó a su hotel, fue al baño y siguió las instrucciones de internet.

Tomando todas las precauciones necesarias, dio a luz a un niño y cortó ella misma el cordón umbilical.

Como no sabía qué hacer, fue al aeropuerto y contó su historia. Para descartar que se tratara de tráfico de menores, las autoridades la interrogaron y la llevaron al hospital.

Finalmente la dejaron ir y la aerolínea pagó su estadía en un lujoso hotel.

Recién en ese momento, le pudo contar lo que pasó a su familia ante la incredulidad de mamá. "¿Cómo que tuviste un bebé?", le preguntó.

Freeman volvió a su hogar y su hijo está completamente sano. "Aún no entiendo que es tan impactante de mi historia", dijo la joven.

The short version:

My friend Tia was on the way to Germany to visit me.

During her Layover in Istanbul she GAVE BIRTH to a HEALTHY BABY BOY



In a Hotel Room

BY HERSELF



Tied and cut the Umbilical Chord

BY HERSELF



AND WENT TO THE AIRPORT THE NEXT DAY LIKE NOTHING HAPPEND pic.twitter.com/iz6976bjsd