Crimen de carabineros en Cañete: Parlamentarios piden Estado de Sitio

El asesinato de tres carabineros este sábado en la comuna de Cañete, Región del Biobío, ha generado un repudio trasversal en el mundo político, que ha mostrado su preocupación por el hecho y ha solicitado, sobre todo desde sectores de derecha, avanzar en la opción de decretar Estado de Sitio en el sur del país para frenar los atentados.

La bullada medida, que puede ser decretada por el presidente de turno previa autorización del Congreso Nacional, permite al gobierno otorgar poderes especiales para mantener el orden y la seguridad en circunstancias extraordinarias, entre las que destacan la restricción de movimientos, suspensión de libertades individuales y la autorización para el despliegue de fuerzas militares o policiales en zonas específicas.

Uno de los que llamó a concretar esta iniciativa fue el diputado Miguel Mellado (RN), quien aseguró que "necesitamos Estado de Sitio en la Macrozona Sur y que las Fuerzas Armadas tomen el mando definitivamente como dice la Constitución, y que no sean representantes del Ejecutivo –como delegados presidenciales- quienes tomen el mando sobre las Fuerzas Armadas y decirles lo que tienen que hacer".

En una línea similar, la senadora María José Gatica (RN) acusó que "llevamos dos años de estado de excepción y el gobierno no logra detener el terrorismo", por lo que solicitó "decretar estado de sitio en la Macrozona Sur y entregar autoridad a las policías para que puedan disparar".

También desde RN, el diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, lamentó que nuevamente existan carabineros "convertidos en mártires ante la falta de medidas contundentes por parte del Estado para hacerse cargo de esta tragedia que nos enluta una vez más como país".

Asimismo, alertó que hay "un terrorismo y un crimen organizado que está cada día más asentado en nuestro país" y catalogó el crimen de los tres uniformados como el "más cruel y grave desde el retorno a la democracia".

"Este gobierno y la ministra Tohá debe tomar cartas en el asunto. En ese sentido, ella debe no solamente querellarse, sino que hacer valer de una vez por todas el estado de derecho a través del estado de excepción constitucional", puntualizó, por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN).

A esto se sumó el diputado DC Eric Aedo, quien exigió que "se decrete el estado de sitio en la Provincia de Arauco".

"Basta de esta violencia y basta de estos hechos viles. Lo hemos venido diciendo hace ya mucho tiempo: tenemos que enfrentar esta violencia terrorista, tenemos que enfrentar a este crimen que opera en la Provincia de Arauco con toda decisión. Presidente Boric, es el momento del Estado de Sitio y encontrar a los culpables de este asesinato deleznable", afirmó el parlamentario.

OFICIALISMO TAMBIÉN SE ABRE AL ESTADO DE SITIO

Desde el oficialismo, el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, respaldó "las acciones que ha tomado el gobierno del Presidente Boric para dar con los responsables y que este crimen no quede en impunidad y exista justicia".

"Es tiempo de unidad y no están divididos por intereses políticos pequeños. Esta es una tragedia que afecta a todos los chilenos por igual", aseguró.

En cambio, su par Raúl Soto (PPD) advirtió que frente a este tipo de crímenes "el gobierno debe tomar decisiones drásticas: escalar el estado de excepción en la Macrozona Sur y transformarlo en un Estado de Sitio, para dar mayor seguridad y certeza en la zona tras esta escalada de violencia".

"Asimismo, el gobierno debe acelerar el tranco para el uso militar por razones de seguridad en todo el país a través de la Ley de Infraestructura Crítica", indicó el diputado.

"El cobarde asesinato de tres carabineros en Cañete nos golpea como país. Este es un acto terrorista intolerable. Se debe reaccionar con la mayor fuerza y debemos enfrentarlo como un tema de estado, sin espacio para pequeñeces políticas", solicitó su par socialista Daniel Manouchehri.

"HAY QUE TERMINAR CON EL BUENÍSMO", SOLICITA KAST

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la situación en su cuenta de X, asegurando que "llegó el momento de terminar con el buenísimo. El Presidente de la República, Gabriel Boric, debe decretar hoy el Estado de Sitio".

"Debe convocar hoy a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y perseguir a estos asesinos hasta el cansancio, para encerrarlos, condenarlos y aplicarles todo el rigor de la Ley, pero eso no basta. El Presidente tiene que hoy día también destituir a su equipo de seguridad: Carolina Tohá, Manuel Monsalve, el señor (Eduardo) Vergara. Ninguno de ellos corresponde que siga luego de estos hechos terribles que han afectado a Carabineros y a toda nuestra patria", solicitó el excandidato presidencial.

Tres Carabineros asesinados en Arauco. Llegó la hora de terminar con el buenismo y atacar con fuerza el terrorismo. Estado de sitio, cierre y fortalecimiento de fronteras y destitución del gabinete de seguridad urgente. Presidente Boric llegó el

momento de despertar. pic.twitter.com/wrSrHwm8Ug — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 27, 2024

Desde la Sofofa, su presidenta, Rosario Navarro, llamó al Ejecutivo a "asumir esto como una emergencia nacional sin precedentes, para lo que contará con toda nuestra colaboración".

"Tenemos que ser firmes para luchar contra el crimen organizado", destacó la líder gremial.

"EL GOBIERNO ESTÁ DURMIENDO"

En entrevista con Cooperativa, la diputada Karen Medina (PDG), parlamentaria por la zona, respaldó que se decrete Estado de Sitio tras el asesinato de los tres funcionarios policiales, asegurando que es "una medida de vida necesaria".

De todas maneras, explicó que se debe ser utilizada "solamente para investigar lo que nos pasó. Ya nos golpeó, ya tres personas perdieron su vida y las familias están sufriendo. Aquí hay medidas que deben ser extremas, debemos cambiar las leyes".

"Yo no me voy a ir a parar a la zona hasta que se vaya el gobierno. Voy a visitar a la familia de los carabineros, voy a visitar a las policías de Arauco y a nuestros carabineros de la zona, pero no con el gobierno. El Ejecutivo está durmiendo y permite que esto pase, no tiene hoy día la disposición de discutir leyes que necesitamos y que se sabe que son importantes, no solo en la zona", cuestionó la parlamentaria.