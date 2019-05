Mujer fue despedida por darle comida a estudiante que no podía pagar

La echaron por tener buen corazón. La trabajadora Bonnie Kimball fue despedida el 4 de abril tras servir de forma gratuita un almuerzo a un estudiante que no podía pagar por su alimento.

La mujer trabajaba en el comedor de la escuela secundaria Mascoma Valley Regional, en New Hampshire (EE.UU.), cuando se enfrentó a una situación que la emocionó y que le costó empleo.

Un alumno no pudo pagar los ocho dólares del menú (5.500 pesos chilenos) y la empleada optó por no dejarlo sin almuerzo, pidiéndoles que le pagase al día siguiente, algo que el estudiante cumplió.

La empresa "Cafe Services" no tuvo miramientos para despedir a Bonnie por una "violación estricta de nuestros procedimientos". Un gerente vio a un estudiante que pasaba con alimentos por los que no se le cobró, dice la carta de despido.

Ante la injusticia del hecho, otros dos trabajadores renunciaron a su trabajo como protesta. Se viralizó tanto el caso que hasta un chef famoso le ofreció trabajo a Bonnie por su actitud e injusto despido.

Según la agencia AP, "Cafe Services" le ofreció su trabajo de vuelta, con un pago retroactivo, pero ella rechazó la oferta, afirmando que el gesto no era por ella, sino sólo para lavar su imagen.

A food service company denies firing a NH lunch lady for feeding a student who couldn't pay despite a memo that appears to say precisely that. School officials say Bonnie Kimball should have provided the "meal of the day" instead of a la carte items. https://t.co/hUluVkHsbo pic.twitter.com/83iHtWtmjO