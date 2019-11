Análisis LG G8S ThinQ: Ni tan lite

Por varias semanas tuvimos la posibilidad de probar el nuevo LG G8s ThinQ, que viene siendo la versión lite o reducida del modelo presentado en la MWC de febrero pasado y que acaparó miradas por su desbloqueo con la palma de la mano y la posibilidad de realizar algunas funciones del equipo sin siquiera tocar la pantalla.

¿Qué lo hace ser un “hermano menor”?

La letra S que acompaña su nombre, supone una versión inferior al original G8 lo que se traduce también en un precio de compra menor, pero en este caso no hemos encontrado alguna justificación válida para hablar de “Lite”, ya que la gran diferencia es su pantalla que, si bien crece, tiene una resolución menor pero que al día a día es prácticamente imperceptible.

Además, cuenta con una batería mayor que el modelo base (3.550 mAh), lo que entrega una autonomía que sobrepasa las 24 horas sin la necesidad de recurrir a un cargador. Lo probamos con un uso intensivo y al menos alcanza sin problemas para llegar a enchufarlo durante la noche. Tiene carga rápida.

En cuanto a sus cámaras cumplen para ser considerado un gama alta, pero obviamente las hay mejores y también hasta el momento poco superables como las del P30 Pro de Huawei o el mismo Note 10+ de Samsung. Graba en 4K y cuenta con estabilizador de imagen.

Y en un uso más gamer, el equipo se comportó como debería gracias a su procesador Snapdragon 855 y los 6GB RAM que trae, no presentó problemas de retardo ni tampoco en carga de juegos que piden más requerimientos técnicos.

Como comentario extra podemos decir que su función Air Motion, que permite realizar algunas funciones sin tocar la pantalla (como manejar el volumen o cambiar de canción, por ejemplo), es más bien un “chiche” que claramente si se apunta a su crecimiento en un tiempo más puede despuntar. También a mejorar queda el exceso de aplicaciones que más bien molestan o entorpecen el uso y que no son necesarias, pero eso es algo de LG como marca, no es particular de este móvil.

A modo de cierre, podemos decir que el LG G8s Thinq no tiene nada que envidiarle a su “hermano mayor” pese a que por cámara y algún otro detalle quede por debajo de sus rivales de otras marcas, pero hay que considerar que este equipo no sobrepasa los 400 mil pesos y por ese precio es casi imposible obtener las prestaciones que entrega.

Este es el equipo:

Pantalla: 6,2 pulgadas FullHD+

Memoria: 6GB RAM

Procesador: Snapdragon 855

Cámaras traseras: Gran angular (13MP), Principal (12MP) y telefoto (12MP)

Cámara delantera: Principal 8MP y Sensor ToF

Almacenamiento: 128GB (ampliable hasta 2T vía microSD)

Batería: 3.550 mAh con carga rápida y carga inalámbrica

Sistema Operativo: Android Pie 9