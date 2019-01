Apple inhabilitó función de Facetime luego de admitir grave falla de seguridad

Apple inhabilitó "temporalmente" las llamadas de grupo de su aplicación de videollamadas FaceTime tras detectarse una grave falla de seguridad referente a la privacidad de los usuarios.

El error llegó con la última actualización del sistema operativo iOS (iOS 12.1) que usan los iPhone, iPad y computadores Mac, y permitía a los usuarios escuchar todo lo captado por el micrófono de un dispositivo al que se llame, incluso aunque esa llamada no sea aceptada.

El sistema permitía que el usuario se agregara a una conversación y haga al teléfono pensar que se trata de una llamada de grupo, por lo que el sistema se conecta automáticamente a la cámara de receptor de la llamada.

Incluso aunque el receptor no acepte la llamada, la cámara de su dispositivo empieza a enviar el sonido a la persona que ha realizado la llamada, mientras algunos medios especulan con la posibilidad de que también enviara la imagen.

La compañía decidió inhabilitar a primera hora de este martes esa función, como consta en su página de estatus, pero sigue funcionando con normalidad la función de llamadas individuales de FaceTime.

Un portavoz de Apple señaló que estaban trabajando para lanzar una solución esta semana.

Así es la falla:

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ