Tinder comenzó a probar en Chile una nueva función para hacer match

Chile y Australia fueron los dos países escogidos por Tinder para probar su nueva función: Places, con la que pretenden que sus usuarios encuentren un match basándose en los lugares que visitan.

Ya sea parques, cafeterías, restaurantes, cines o bares, en alianza con FourSquare, la aplicación almacenará una lista con los lugares frecuentados por sus usuarios (solo quienes quieran permitir la herramienta) y luego de 28 días los borrará.

Cada usuario de Tinder podrá elegir qué lugares visitados mostrar y cuáles no para así hacer match con personas que muestren sus mismos intereses, al menos en locaciones.

Desde esta semana, la app probará la herramienta en Santiago, a la que se accede pinchando el logo de "mapas" a un lado de la llama de Tinder.

Ahí se verán caras nuevas (no aparecen usuarios bloqueados o descartados) de acuerdo a lugares que has visitado, los que no te registraran hasta después que los dejes. Del mismo modo, no se registrarán locaciones privadas, como la dirección del trabajo o una consulta médica.