Xiaomi presentó teléfono con cámara de 108 megapixeles y pantalla "absoluta"

Este martes, la empresa china Xiaomi presentó un teléfono rupturista por dos razones poderosas: su pantalla por todos lados y su cámara, la de mayor resolución de la historia de la industria.

Se trata del Mi Mix Alpha cuya cámara trasera posee un sensor principal de 108 megapixeles, que además viene acompañada de otros dos lentes para formar una cámara que promete revolucionar el mercado.

Se puedan tomar fotos con una resolución de 12.032 x 9.024 píxeles, un 389% más grande que las cámaras de 48 MP. Cuenta con una apertura ƒ1.69, enfoque láser y estabilización óptica en cuatro ejes.

Las tres cámaras están en una barra en la parte trasera. Esa es la otra gracia del Alpha, que no se dobla como otros dudosos modelos, pero su pantalla posee dos lados que funcionan de manera complementaria.

El Mi MIX Alpha está diseñado como un prototipo, por lo que sólo se fabricará en poco volumen. Los primeros y exclusivos modelos llegarán diciembre y costarán 19.999 yuanes, más de dos millones de pesos chilenos.

Todos los lados:

One more thing in the launch event. Introducing #MiMIXAlpha, 4D surrounding curved display, delivering a true, bezel-less experience. With groundbreaking innovations, Xiaomi’s mission is to make a truly disruptive product. Check this out if you missed the live stream. pic.twitter.com/KfuEGgIBpJ — Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) September 24, 2019

Algunos ejemplos de uso:

This is #MiMIXAlpha, a surround display 5G concept smartphone. Challenge the impossible, to make the future possible. pic.twitter.com/ZqLfWydmJg — Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) September 24, 2019