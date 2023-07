"Canales": llega a Chile la nueva herramienta de WhatsApp

WhatsApp suma una nueva función en Chile. Se trata de "Canales", una herramienta que permitirá a los usuarios recibir contenido de organizaciones o personas, directamente, y resguardando su privacidad.

A partir de este 24 de julio comenzará en el país la progresiva actualización de la aplicación, que modificará la actual pestaña "Estados", que ahora se denominará "Novedades".

En "Novedades" seguirán apareciendo los "estados" de tus contactos, ya sea activos o los que has silenciado; pero además podrás ver los "Canales" disponibles, como el oficial de Cooperativa.

Al suscribirte a un canal comenzarás a recibir sus actualizaciones, pero no te llenarás de notificaciones, pues verás que hay nuevos contenidos sólo cuando revises "Novedades". Además, el creador del canal no tendrá acceso ni a tu nombre ni a tu número, tampoco a tu foto de perfil; claro que tú no podrás responder, mas sí reaccionar.

Los usuarios de WhatsApp podrán suscribirse a los canales que quieran, y dejar de seguirlos cuando estimen conveniente.

Para ayudar a las personas, WhatsApp dispondrá también un directorio con los distintos canales disponibles, donde verás cuáles están verificados por la aplicación de Meta.