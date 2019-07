Cofundador de Apple recomendó salirse permanentemente de Facebook

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, expresó su preocupación por las medidas de seguridad y privacidad de Facebook e invitó a salirse permanentemente de la red social.

En una improvisada conversación con el portal TMZ, Wozniak aseguró que para algunas personas "algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de privacidad", pero que "para muchos como yo, mi recomendación es que, para la mayoría de las personas, deberán encontrar una manera de salir de Facebook".

"Me preocupa porque estas teniendo conversaciones que crees que son privadas, estás diciendo palabras que realmente no deberías escuchar, porque no lo esperas, pero casi no hay manera de detenerlo", agregó el ex colega de Steve Jobs.

El propio Steve Wozniak abandonó su cuenta en la red social justo después del escándalo de Cambridge Analytica en marzo del año pasado.