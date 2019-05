Facebook Parejas ya llegó a Chile, el nuevo servicio de citas a lo Tinder

Este 30 de abril Facebook lanzó para Chile un nuevo servicio dentro de su aplicación: Parejas (Dating), para los usuarios que quieran encontrar el amor o buscar citas.

Se trata de una función separada dentro de la app, que se basa en las preferencias e intereses para encontrar match, así como también incluye la opción de encontrar a tu "crush secreto" dentro de tu círculo de amigos.

¿Cómo funciona?

Facebook Parejas está disponible para mayores de 18 años y es un espacio cuya actividad de citas no se comparte en tu perfil de Facebook, Sección de noticias, ni con otras personas.

Al activar un perfil, verás sugerencias de personas basadas en tus preferencias, intereses y actividades en Facebook, lo que te ayuda a conectar con personas con las que podrías tener cosas en común.

Los usuarios pueden elegir quién los ve

Tu perfil de Facebook no aparecerá en Parejas. Sólo podrán ver tu perfil las personas sugeridas para ti y aquellas a quienes tú le apareces como sugerencia. Tus amigos actuales de Facebook y cualquier persona que hayas bloqueado en Facebook no te aparecerán como sugerencia.

También está la posibilidad de editar tus configuraciones de privacidad para que puedas ver sólo a las personas con quienes no tienes ningún amigo en común. Si te sientes incómodo, en cualquier momento puedes reportar o bloquear a alguien.

"Interesado" o "pasar"

Cuando veas a alguien con quien te gustaría iniciar una conversación, simplemente haz clic en "Interesado" y podrás enviarle un único mensaje.

Una vez que la persona responda, podrás continuar la conversación a través de mensajes de texto.

Si no te interesa alguien que aparezca como sugerencia, puedes hacer clic en "Pasar" y el perfil de la persona ya no aparecerá como una sugerencia para ti.

Crush secreto

Si eliges esa opción, podrás seleccionar hasta nueve de tus amigos en Facebook. Si esas mismas personas han elegido Facebook Parejas, recibirán una notificación diciendo que hay alguien interesado en ellas.

Si tu crush te ha agregado a su lista de crushes secretos, será un match. Pero si la persona que has señalado como crush no está en Parejas, no ha creado una lista de Crushes secretos o no te ha colocado en su lista, no te preocupes. Si el interés no es recíproco, nadie sabrá que has colocado el nombre de esa persona en la lista.

¿Cómo crear un perfil?

Para crear un perfil en Parejas, asegúrate de haber descargado la versión más reciente de la aplicación de Facebook. Luego, ve a tu menú "Más" y busca el símbolo con forma de corazón. Allí podrás crear tu perfil agregando fotos y seleccionando tus preferencias.

"Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como 'solteros'. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas en Facebook", dijo Charmaine Hung, gerente de Producto de Facebook Parejas.

Dating ya estaba en países como Colombia, México y Argentina, aunque esta semana se sumaron 14 más.