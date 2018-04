Zuckerberg asumió toda la culpa por filtración de datos de Facebook

El presidente y fundador del gigante tecnológico Facebook, Mark Zuckerberg, asumió este martes toda la culpa ante el Senado de EE.UU. del abuso de la compañía Cambridge Analytica, que utilizó los datos de millones de usuarios de la red social para la campaña electoral del actual presidente estadounidense, Donald Trump.



Zuckerberg, que asumió que no calibraron de manera "suficientemente amplia" su "responsabilidad", subrayó ante los Comités Judicial y de Comercio del Senado estadounidense que "eso fue un gran error".



"Y fue mi error. Y lo siento", añadió.



"Mi mayor prioridad ha sido siempre conectar a la gente, nuestra misión social, conectar a la gente, crear comunidad y unir al mundo. Anunciantes y desarrolladores nunca serán una prioridad por encima de eso mientras yo dirija Facebook", añadió el fundador de la red social.



Zuckerberg, reconoció ante los senadores que "no es suficiente" que su compañía "conecte a la gente", sino que tiene que "asegurarse que esas conexiones son positivas" y proteger su privacidad.



"Nos enfrentamos a una serie de cuestiones importantes en torno a la privacidad, la seguridad y la democracia. Y con razón ustedes tendrán algunas preguntas difíciles que hacerme", dijo.



Zuckerberg se comprometió ante los senadores a hacer reformas dentro de su empresa para poder aumentar esas protecciones, y consideró que proteger la información de la gente se trata de "una responsabilidad básica" que no cumplieron con el abuso de Cambridge Analytica.



El director de la compañía además enumeró una serie de medidas que están llevando a cabo, como "investigar decenas de miles de aplicaciones" que se interconectan con su plataforma.



"Y si encontramos alguna actividad sospechosa, vamos a realizar una auditoría completa de esas aplicaciones para comprender cómo están utilizando sus datos y si están haciendo algo inapropiado", remató.