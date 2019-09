Instagram presenta intermitencia en su servicio en varios países

Este lunes, usuarios reportaron que Instagram presenta intermitencias en su servicio en varios países del mundo. El sitio DownDetector corrobora las sospechas con datos globales.

Lentitud en la carga, imposibilidad de realizar sus funciones básicas y otras señales han irritado a los usuarios, quienes acusan que también está con problemas Snapchat.

Las quejas comenzaron pasadas las 18:00 horas de este lunes y la principal caída se produjo en EE.UU., aunque hay reclamos en varios idiomas.

Algunas reacciones en Twitter:

Of course Instagram is down...