Instagram y Facebook presentaron intermitencias y fallas en el mundo

Este jueves, usuarios de diferentes partes del mundo reportaron que Instagram y Facebook presentaron intermitencias y caídas en su servicio. El sitio DownDetector lo corrobora con datos globales.

En Twitter, que no tuvo fallas, hubo quejas sobre los servicios de Mark Zuckerberg: lentitud en la carga, imposibilidad de realizar sus funciones básicas, imposibilidad de subir fotos y otras fallas han irritado a los usuarios.

Las quejas comenzaron pasadas las 11:00 horas de la mañana. No hay reclamos sobre WhatsApp, el otro masivo servicio de Facebook.

Los reclamos:

No one:

Literally no one :



Instagram’s system everyday : pic.twitter.com/kPRW8COXFU