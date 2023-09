WhatsApp negó que planee incorporar publicidad en la aplicación

El medio Financial Times publicó un artículo este viernes, en que el expuso la posibilidad de que Whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, agregaría publicidad, lo que fue desmentido rotundamente por su director, Will Cathcart.

La publicación sostenía que equipos de Meta estaban discutiendo la posibilidad de mostrar anuncios dentro del servicio de mensajería, específicamente en la lista de conversaciones, aunque no se había tomado ninguna decisión hasta ese momento.

También advirtieron que se evaluaba cobrar una suscripción a usuarios para tener una experiencia sin anuncios, consignó el portal Crónica.

El artículo generó revuelo en redes sociales, pues una determinación de este tipo podría impactar a más de dos mil millones de usuarios activos mensuales.

Sin embargo, Cathcart salió al paso de las especulaciones, escribiendo en la red social X (antes Twitter) que "la historia de Financial Times es falsa. No estamos haciendo eso".

A lo anterior, sumó una corrección del nombre de uno de los co-creadores de la plataforma, Brian Acton, que habría sido mal escrito.

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu