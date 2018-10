Gobierno confirmó que anuncio de reforma a pensiones es "inminente"

El Presidente Piñera dará a conocer los detalles de la reforma a las pensiones en una cadena nacional durante este domingo o lunes, luego que el proyecto fuera designado como prioridad por el Ejecutivo para el fin de año.

El ministro de Hacienda, Hernán Larraín, confirmó que "está el detalle del proyecto mismo en la oficina del Presidente. Estamos revisando los detalles finales del proyecto y es inminente, puede ser tan pronto como la próxima semana el anuncio y el ingreso del proyecto de ley de pensiones, pero al final el momento preciso lo determina el Presidente".

Se espera que entre los principales lineamientos del proyecto se incluya el aumento de las cotizaciones a cargo del empleador desde un 10 al 14 por ciento, que estos dineros vayan directamente a las AFPs, además de anuncios sobre más competencia en el sistema y el ingreso de otros actores a la administración de los dineros.

Además, también se prevén incentivos para la extensión de la vida laboral y el aumento de recursos para el Pilar Solidario.

Actores critican iniciativa

Desde el movimiento "No + AFP" rechazan el proyecto del gobierno, ya que no se acoge a un sistema de reparto y que no tiene resultados a un corto plazo.

Según indicó su vocero Luis Mesina, rechazan el proyecto "en lo absoluto y además que es una propuesta que está planteando el gobierno a tres, cuatro o cinco años y sus efectos se van a venir a ver en 35 o 40 años más, entonces casi todos los que tienen más de 50 años, en su gran mayoría, van a estar fallecidos".

"No guarda relación con lo que se ha planteado, eso es lo grave", aseveró.

En las administradoras de fondos de pensiones también hay preocupación, ya que esperan que el foco sea mejorar las pensiones por sobre un "tironeo ideológico".

Fernando Larraín, gerente del gremio, planteó que "estamos expectantes de la discusión que se de en el Parlamento, porque finalmente este va a ser el proyecto de ley que ingresa, pero es fundamental que el proyecto de ley que salga del Parlamento no pierda el eje de como mejoramos las pensiones de todos los trabajadores de Chile".

"Junto con eso, nosotros tenemos una expectativa de que la discusión sea una discusión profunda pero no sea una discusión que se demore cinco o seis años y que tenga un tironeo ideológico de distintas veredas", sentenció.

Mientras tanto, en la oposición tampoco están muy contentos con el proyecto, ya que no están de acuerdo con que el alza en las cotizaciones se destine directamente a las AFP y esperan más anuncios sobre solidaridad.