Lagos Weber: Reforma mantiene visión que gusta de privados administrando pensiones

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber comentó la recién anunciada reforma previsional del Gobierno que ingresará el próximo lunes al Congreso valorando algunos aspectos, pero con varios cuestionamientos.

En conversación con Lo que Queda del Día, el parlamentario integrante de la comisión de Hacienda planteó que la iniciativa, con sus pros y sus contras, mantiene una lógica similar a la actual.

"No quiero mirarlo todo negativo, pero siento que del punto de vista más estructural no es un proyecto que se aleje mucho de lo que le gusta a cierto sector de la política chilena que es que los privados administren las platas de las pensiones", dijo el legislador.

De todos modos, el senador del PPD aseguró que "es necesario mejorar las pensiones en Chile y me parece bien que lo conversemos, doy la bienvenida que tengamos el proyecto del Gobierno, así como tenemos el de reforma tributaria, lo cual no significa que me guste en un 100 por ciento".

Lagos Weber además sostuvo que "en una democracia como las que yo quiero y defiendo, cuando el Presidente tiene mayoría tiene un respaldo tremendamente ciudadano, pero al mismo tiempo, en un sistema democrático, hay un poder legislativo y cuando el presidente de turno no tiene esa mayoría tiene que conversar".

Hacerse cargo de aumentar edad de jubilación

Dentro de los aspectos valorables del proyecto, el senador planteó el incentivo a retrasar la edad de jubilación, pues consideró que este tema debe abordarse sí o sí.

"(El proyecto) al menos establece un incentivo para retrasar la jubilación y creo que eso ayuda. El tema es que tenemos que hacernos cargo (...) La realidad es que hoy por cada jubilado hay alrededor de siete u ocho personas trabajando, hace 40 años eran 14 personas, por eso que el sistema podía funcionar de manera distinta", aseveró.

"En Chile tenemos menos hijos que antes, vivimos más años y la cotización hoy del 10 por ciento es sustantivamente menor que la que había en el sistema anterior, que partía en los 20, 22 y hasta el 28 o 30 por ciento dependiendo de la caja", detalló.

También dijo que es necesario el aumento de la cotización, que el proyecto establece en un cuatro por ciento, con cargo al empleador, aunque manifestó que el monto es insuficiente y que el proyecto de reforma a las pensiones de Michelle Bachelet, que el Gobierno descartó, cifró ese incremento en cinco por ciento.

El senador Lagos Weber también dijo que debe abordarse en esta reforma el sistema previsional de las fuerzas armadas, que aún se mantienen en un sistema de reparto, jubilando antes que el resto de los chilenos y con altas tasas de reemplazo.

"Ese tema debería también abordarse, sino en el mismo proyecto, en uno paralelo, porque establece una diferenciación muy difícil de explicarnos al restos de los chilenos", agregó.

"Bolsonaro no es la causa del mal, es una consecuencia"

El parlamentario, también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, consideró que la elección de Jair Bolsonaro en Brasil es el fracaso de la política.

"(La elección de Bolsonaro) me deja el fracaso de la política en Brasil, no solamente del PT, pues la cantidad de parlamentarios presos en todos los partidos es infinita, incluidos el presidente Lula y el PT, porque gobernaron varios años".

"Dicho eso, la lección que saco para mi sector y para Chile en general es que cuidemos las instituciones, para tratar de no tener populismos", añadió.

Pese a esto, dijo que respeta la decisión del pueblo brasileño, pues fue una elección limpia.

"Voy a trabajar para entender porque ocurre eso, porque Bolsonaro no es una causa de ni un mal, es una consecuencia y en eso tengo que hacer mi autocrítica sobre si en la izquierda hablamos con fuerza los temas de seguridad y si estamos realmente interpretando a la ciudadanía de la mejor forma, más allá de las dificultades que tenemos", concluyó.