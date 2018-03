Bachelet quiso que Campos firmara cierre de Punta Peuco el mismo día del cambio de mando

"Si alguien me hubiese planteado la posibilidad de firmar algo el sábado y el domingo yo me habría negado", afirmó Campos este martes.

En dos ocasiones, el sábado e incluso el domingo por la mañana, a sólo un par de horas del cambio de mando, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instó a Jaime Campos a que firmara el decreto que reconvertía el penal de Punta Peuco, y en las dos el ex ministro de Justicia se negó.

Así lo informa esta tarde La Tercera PM, al entregar nuevos detalles sobre el "boicot" y el "estado de rebelión" del ministro Campos que dio a conocer ayer lunes, al indagar en las razones que llevaron al Ejecutivo a señalar, ese mismo domingo, que, pese a la intención de hacerlo, "no se pudo" cerrar Punta Peuco.

Según refiere la edición vespertina del diario, "el día sábado en la mañana (...) el ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad" del cierre, y "el titular de Justicia le dijo que no; que hacer el movimiento a horas de que termine el Gobierno no tenía sentido y que, tal como ocurrió, no firmaría ningún documento en ese sentido".

El "no" a la Presidenta Bachelet

Ese mismo sábado, alrededor de las 16:00 horas, Campos fue citado para una reunión en La Moneda a primera hora del día siguiente, a realizarse antes de que Bachelet se tomara la última foto oficial con su gabinete en los patios de La Moneda; "es decir, un par de horas antes que se terminara el Gobierno".

"La reunión, esta vez, no era sólo con Fernández: allí estaba la propia Michelle Bachelet, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que gozan los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH que están ahí recluidos. Campos, nuevamente, le dice que no e, incluso, que los reclusos de Punta Peuco ya califican como enfermos terminales", reseña la publicación.

Con el apremio de la hora, y ante la necesidad de trasladarse luego a Valparaíso, "los tres (Bachelet, Fernández y Campos) bajan a sacarse la sonriente foto presidencial", quedando en nada el decreto, se cuenta.

Timonel PR: "No tengo por qué dudar"

La Tercera revela que el detalle de esta cronología fue transmitido anoche, en la reunión del Comité Nacional del Partido Radical, por el timonel Ernesto Velasco, sobre la base de lo conversado por él con el propio Campos, quien milita en la colectividad.

"El ministro tiene una versión y no tengo por qué dudar de ello. Hemos pedido máxima transparencia, que se informe lo que aquí realmente ocurrió y que transparenten las cosas", comentó Velasco.

"Estos son temas personales. No es un tema del Partido Radical, (donde) siempre fuimos partidarios de cerrar el Penal Punta Peuco". Sin perjuicio de lo anterior, "creemos que en un tema sensible y delicado como éste no pueden haber distintas versiones y sería muy importante que el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet de una versión de lo que pasó", agregó el dirigente.

"Me habría negado"

En efecto, con el transcurrir de las horas siguen sumándose piezas al rompecabezas de las versiones sobre el asunto, y el aludido Jaime Campos añadió otra.

El abogado mantuvo sus declaraciones de ayer en el sentido de que, hasta el viernes por la tarde, cuando dejó su oficina en el Ministerio, no le había llegado ningún decreto a firmar. No obstante, agregó un nuevo antecedente: que, dadas ciertas condiciones, sí habría estado dispuesto a desobedecer una disposición de la Presidenta Bachelet.

"Si alguien, hipotéticamente, me hubiese planteado la posibilidad de firmar algo el sábado y el domingo, ten la seguridad de que yo me habría negado a ello, porque eso violenta mi conciencia, mis principios", señaló en declaraciones a "Ahora Noticias" de MEGA.