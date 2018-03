Carmen Hertz: Jaime Campos fue nefasto como ministro de Justicia

La diputada comunista Carmen Hertz consideró "poco plausible" la versión de prensa que señala que el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, "boicoteó" el cierre de Punta Peuco y que éste no se concretó debido a que el secretario de Estado rehusó firmar un decreto que ya tenía la rúbrica de la Presidenta Michelle Bachelet.

"Considero muy poco plausible que un ministro se negara, y si así hubiera sido, si hubiera incurrido en un desacato de tal magnitud, de no firmar un decreto dictado por la Presidenta de la República, lo obvio es que se le debería haber pedido la renuncia de inmediato y nombrar a otro funcionario; en ese caso podría haber sido el subsecretario, aunque durara 24 horas", dijo Hertz a El Diario de Cooperativa.

"Toda esta rocambolesca historia parece poco plausible", insistió, calificando como un "agravio adicional para el mundo de los derechos humanos" el hecho de que, a la falta de una decisión positiva, "se le añadan todos estos dimes y diretes: que una funcionaria vio el decreto, pero no estuvo en la reunión, que el otro dice que no...".

La abogada indicó que "si se hizo el decreto, si no se hizo, si estaba en el cajón uno o en el cajón dos, si le hicieron la media firma, la mosca, la firma entera, es irrelevante, y toda esta discusión sólo añade agravio" para los familiares de las víctimas de la dictadura.

"Todos conocemos lo nefasto que ha sido Jaime Campos en su papel de ministro de Justicia, pero el hecho real es que estuvo ahí (en su cargo) hasta el último momento, siguió de ministro de Justicia, y aquí lo único real es que Punta Peuco seguirá siendo una cárcel de privilegio para los genocidas", subrayó Hertz.

Respecto al cierre de este penal "por supuesto que no hubo voluntad política (...) Si hubiera querido hacer hubo cuatro años para hacerlo. No se quiso, simplemente. Ésa es la realidad y lo central", concluyó la legisladora.

Larraín: Nunca se tramitó un decreto

Al tema volvió a referirse durante las últimas horas el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), quien descartó hacerse cargo de rumores o ideas que pudo haber tenido la administración anterior.

"El Gobierno de la Presidente Bachelet estuvo cuatro años en el ejercicio de sus funciones y no tomó sobre la materia una decisión formal, pública, que haya tenido tramitación. Lo que haya existido en el ámbito de las ideas no me corresponde a mí ni siquiera interpretarlo", dijo Larraín.

El ex senador señaló que, en los hechos concretos, "no hubo nunca un decreto que se tramitara ante la Contraloría y, en lo sucesivo (bajo la administración Piñera), tampoco va a haber uno".