Chile Vamos destacó aprobación de Aula Segura en "la semana de los acuerdos"

Tras la aprobación sin indicaciones del proyecto Aula Segura en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados hubo gran satisfacción en Chile Vamos, por lo que consideraron que esta fue "la semana de los acuerdos".

El secretario nacional de la UDI, Issa Kort, agradeció la disposición mostrada por parlamentarios opositores, particularmente de la DC y del diputado Mario Venegas, quien no solo retiró algunas de sus indicaciones, sino que además se abstuvo de aprobar otras trabajadas con sus pares de la oposición.

"Hemos decidido llamar 'la semana de los acuerdos', creemos que la próxima votación del proyecto de ley Aula Segura habla de esa voluntad de querer buscar acuerdos por parte del Gobierno y también por parte de la oposición, queremos agradecer la disposición que han tenido legisladores de la DC para apoyar este proyecto de ley que es tan trascendental para la educación", dijo el dirigente gremialista.

Pese a las críticas de algunos integrantes de la oposición, que lamentaron que Venegas haya renunciado a su derecho a introducir mejoras al proyecto, el jefe de la bancada de la DC, Matías Walker, destacó la conducta de su camarada.

"Mario Venegas demostró una vez más que es un diputado serio que respeta los acuerdos y no me cabe duda que el próximo lunes vamos a ratificar en la Sala de la Cámara de Diputados esta votación, que no es un respaldo al Gobierno, es un respaldo a un acuerdo al que llegaron los senadores democratacristianos que mejoraron sustancialmente este proyecto en el Senado", planteó el diputado.

El futuro legislativo: Cubillos plantea extender gratuidad

Tanto en el oficialismo como en la oposición asumieron que el despacho de Aula Segura el próximo lunes será un trámite, por lo que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, planteó las próximas iniciativas legales.

"El siguiente proyecto que queremos, y entiendo que en eso hay bastante consenso en el Senado y en la comisión de Educación del Senado, es poder votar en general el proyecto de gratuidad para la educación técnica profesional y que después pueda volver a comisión y avanzar en su discusión en particular", dijo la titular del Mineduc.

La ministra enfatizó que "queremos, y estamos abiertos como Ejecutivo a poder también extender la gratuidad a alumnos de carreras técnicas al interior de las universidades con una cierta gradualidad que podamos conversar y armonizar también con las facilidades presupuestarias que tengamos para hacerlo".

El proyecto Aula Segura será despachado el próximo lunes en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados fijada para las 17:00 horas para dar cumplimiento a la "discusión inmediata" que tiene y que desde el próximo martes el tema excluyente será el Presupuesto.