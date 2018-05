Desmunicipalización: Contraloría resolverá polémica por traspaso de los colegios

El Ministerio de Educación indicó que la Contraloría resolverá la polémica generada respecto al nuevo sistema de educación pública, luego de que el oficialismo planteara que la ley, que consagra la "desmunicipalización" de los colegios, deja abierta la puerta para que las alcaldías con buenos resultados educativos mantengan su administración de manera indefinida.

La ley en sus artículos permanentes establece que al 2030, como tope, deberá existir un sólo sistema que se encargue de los colegios a través de servicios locales; pero el artículo 10 transitorio habla de la posibilidad de no entregar los liceos si se cumplen cuatro requisitos, entre los que están matrículas y buenos resultados académicos.

Ante esto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dijo que debe esperarse la interpretación que haga la Contraloría sobre un reglamento.

"Al año 2030, todos los servicios locales de educación deben estar constituidos y, ciertamente, existe un reglamento del cual la Contraloría debe tomar razón que zanja esa situación y, por lo tanto, reitero aquí la importancia de no anticipar dificultades que van a ser debidamente resueltas desde un punto de vista jurídico", aseveró.

Un solo sistema se encargará de los colegios a través de los 70 servicios local, según explicó el director nacional del proceso, Rodrigo Egaña.

"En ninguna parte de la ley, en su articulado permanente, se habla de dos sistemas. Es un solo sistema que tiene una norma transitoria en el artículo 10 que tiene esa posibilidad. A través de un reglamento lo que se va a especificar son qué se va interpretar por cada una de las cuatro condiciones", indicó.

"No puede depender esto de unos alcaldes"

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) participó de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados que, en una sesión especial, se revisó la implementación de la ley.

En representación de la AChM, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), indicó que "para nosotros no hay interpretación posible que en definitiva son, al año 2030, todos tienen que estar en régimen de la Nueva Educación Pública".

"Además que no puede depender esto de unos alcaldes que decidan si efectivamente quieren mantener la educación pública o no. Los alcaldes somos transitorios, va a venir un nuevo alcalde y va a decir 'mire, a mi no me gusta la educación, así que la quiero devolver'. No, no es así", aseveró.

Cuestionan ausencia de ministro en debate

Por su parte, la presidenta de la Comisión, la diputada Cristina Girardi (PPD), cuestionó la ausencia del ministro Eugenio Varela en la instancia parlamentaria.

La parlamentaria dijo que "el ministro, las veces que lo hemos invitado a hablar de este tema, no habla con respecto a este tema. Primero no vino, hoy tampoco vino. Por lo tanto, aparentemente a él no le interesa este tema. Las declaraciones que conocemos del ministro son a través de la prensa".

"Entonces, cuando tenemos que discutir este tema, el ministro no está", cuestionó.

Desde el Colegio de Profesores, en tanto, su presidente Mario Aguilar aseguró que acá lo peor que puede pasar es que exista un sistema fragmentado entre establecimientos municipales y otros que sean parte de la Nueva Educación Pública.