El llamado feminista a marchar y paralizar este miércoles

Este miércoles tendrá lugar una nueva jornada de marcha feminista, donde las organizaciones convocantes insisten en manifestarse por la Alameda en Santiago, pese a que las autoridades piden marchar por Recoleta.

Amanda Mitrovic, vocera de la convocatoria, expresó que "hoy las mujeres tenemos que movilizarnos desde todos los lugares y marchar juntas y paralizar juntas. Ese es el llamado para el 6 (de junio)".

Indicó que "el Gobierno está llamando a dialogar y ni siquiera nos menciona en cosas tan importantes como la cuenta pública. No hay referencia a lo que es educación no sexista, no hay referencia a lo que son las diferencias sexuales, no hay referencia a las mujeres inmigrantes, a las mujeres indígenas, o sea, es incoherente al petitorio a nivel nacional que se está articulando y cada universidad tiene su petitorio".

"Así que queremos marchar por la Alameda", insistió.

Hay más de 20 universidades movilizadas en todo el país, sumándose en los últimos días de la Universidad de Talca y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales.

Desde la Confech confirmaron que no asistirán a ninguna mesa de trabajo con el Gobierno pues, aseguraron, no existen las garantías y continúa la molestia con los ministros de Salud, Emilio Santelices, y de Educación, Gerardo Varela.

Los universitarios están trabajando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para poder presentar una propuesta, más allá de sentarse a conversar.

Universidades trabajan en protocolo común

En paralelo, las universidades del Cruch se encuentran trabajando en un protocolo común de prevención de abusos y violencia contra la mujer, aunque en algunos recintos existen reparos debido a que los estudiantes acusan no estar participando en esas conversaciones con los rectores.

El representante de las universidades regionales y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, manifestó que "existiendo este consenso nacional de abordar los temas de fondo. Obviamente que los espacios universitarios deben y deberíamos estar abiertos para el diálogo, es un tema nacional".

"Las normas siempre sirven, pero los cambios culturales tampoco se hacen por decreto. Obviamente que esa norma que se anticipa a esta situación es tremendamente positiva para las universidades estatales", aseveró.

Queda la duda si el protocolo será también obligatorio para universidades privadas, mientras que este fin de semana se espera una reunión de los movimientos universitarios privados.