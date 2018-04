Previa a la marcha... estudiantes piden que Ministro Varela no defienda el lucro @Cooperativa pic.twitter.com/vLKgmYtP76

10:14 - | [Fotos] Los estudiantes, a minutos de iniciarse la marcha, hacen un llamado al ministro de Educación, Gerardo Varela, a no defender el lucro:

Barricadas %uD83D%uDD34 Compañía con Teatinos. Al menos diez encapuchados incendian dos contenedores de basura. https://t.co/ODMyDbUKBq de @Carabdechile en el lugar. Transito no ha sido interrumpido // @Cooperativa pic.twitter.com/h0jv0r0ouV

08:34 - | Vocero de la Confech: El movimiento estudiantil siempre ha sido pacífico. Estamos tomando medidas de seguridad, habrá equipos vigilando. No queremos que se hable de los daños #CooperativaTeEscucha

08:33 - | Vocero de la Confech tras recientes declaraciones del ministro de Educación: "No contribuyen a generar un ambiente para el diálogo" #CooperativaTeEscucha

08:30 - | Vocero de la Confech afirmó que marchan bajo tres consignas: "No más lucro, no más deuda, no más educación sexista" #CooperativaTeEscucha