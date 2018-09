Diputado UDI defendió el proyecto para expulsar estudiantes por desmanes

El diputado de la UDI Jaime Bellolio defendió el proyecto "Aula segura" que contempla la expulsión de los estudiantes que cometan desmanes en sus colegios, firmado en la víspera por el Presidente Piñera, y rechazó las críticas de la oposición.

Entre los reparos de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría se encuentra el que ya está regulada la modificación de los manuales de convivencia, en los que el problema es el plazo de la expulsión, y por otro lado por el destino de los alumnos sancionados debido al peligro de quedar fuera del sistema escolar.

"Hoy día se puede demorar dos meses o más en un procedimiento en que está completamente ratificado quién fue el autor. No estamos hablando de casos en los cuales haya dudas, porque si hay dudas obviamente esa persona no puede ser sancionada. No es que el alumno esté fuera del sistema escolar, sino que tiene que estar en otra escuela", dijo el diputado integrante de la comisión de Educación de la Cámara.

"Esperaría que los parlamentarios que han criticado este proyecto sin siquiera haberlo leído no pretendan minimizar ni justificar los hechos de violencia que hemos conocido", añadió el legislador.

No solamente preocupa la situación de los encapuchados, ya que si bien el año pasado hubo 35 denuncias por agresiones de parte de padres o apoderados contra profesores, este año la cifra más que se cuadriplicó, llegando a la fecha a 180 denuncias.

Diputado Venegas: Es necesario que tomemos medidas

El diputado de la DC Mario Venegas presentó una iniciativa para sancionar estos casos y consideró que ambos proyectos son complementarios.

"Tenemos una bastante frondosa legislación y normas en materia de convivencia escolar ineficaz, ineficiente, para detener" la violencia, planteó el parlamentario.

"Es necesario que tomemos medidas y estos proyectos van en esa dirección y creo que se pueden complementar perfectamente bien, pero lo que no podemos hacer es quedarnos inactivos", recalcó el diputado.

Colegio de Profesores manifestó preocupación

Asimismo, desde el Colegio de Profesores se manifestaron atentos a la tramitación de este proyecto: le preocupa la sobrecarga laboral o la responsabilidad que pueden asumir los directores.

"Nos preocupa que una norma de este tipo pueda ser utilizada como un pretexto para reprimir o perseguir al legítimo movimiento estudiantil, dirigentes que dan la cara, pero también nos preocupa el que se esté entregando toda la responsabilidad a los directores donde ha habido un fracaso de las autoridades de seguridad, que han sido incapaces de resolverlo hasta ahora y me refiero a autoridades policiales y autoridades encargadas de la seguridad del país", dijo el líder del Magisterio, Mario Aguilar.

Reubicar a los estudiantes sancionados con la expulsión o cancelación de matrícula dependería de la Seremi de Educación en caso de ser aprobada la ley.