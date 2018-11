El Congreso aprobó controvertida ley de Aula Segura

El Congreso aprobó la controvertida ley de Aula Segura que pretende sancionar los hechos de violencia al interior de los colegios.

La iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputadas en horas de esta tarde obtuvo 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, por lo que queda lista para convertirse en ley.

El proyecto que necesitaba un quórum simple obtuvo, tal como se manifestó previamente, los votos en contra del Frente Amplio y parte de la bancada comunista. Se abstuvo la diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi (PPD).

Ahora: camara de diputados aprueba el proyecto de convivencia escolar “Aula Segura”. 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abtenciones @Cooperativa — Kassandra (@KassWidemann) November 12, 2018

Entre las modificaciones que vivió el proyecto tras su paso por el Congreso, se estableció la expulsión solo en casos como porte de armas, lesiones graves, agresión sexual o daños a la infraestructura.

En su última intervención antes de la votación, la ministra de Educación, Marcela Cubillos destacó que la iniciativa haya logrado la luz verde tras un "acuerdo político dentro del Congreso".

Finalizada la votación, la ministra se manifestó muy contenta y destacó que era necesario "darles a los directores las herramientas para proteger" los establecimientos.

Además la ministra destacó que "un acuerdo político logrado al interior del Congreso, logra que cuando hay un problema que es considerado por todas las coaliciones políticas como un problema urgente que requiere solución, podemos trabajar unidos por encontrar la forma de dar soluciones más allá de las direfencias políticas".

Reacciones parlamentarias: Primó el sentido común

El diputado Mario Venegas (DC) aseguró que "efectivamente primó el sentido común. Una cosa no quita la otra, el que entendamos la violencia como un fenómeno global (...) no significa que no podamos hacer algo respecto a la extrema violencia que está afectando el quehacer de los establecimientos".

El parlamentario destacó que además la iniciativa era un acuerdo político: "El proyecto que ingresó al Senado es un proyecto totalmente distinto al que salió del Senado", agregó.

Según el diputado Jaime Bellolio (UDI), "este amplio respaldo da cuenta que este proyecto es de sentido común".

El parlamentario aseguró que se le dijo que no a quienes "pretendían secuestrar la educación pública a punta de bombas molotov, a punta de capuchas, eso no es parte de la democracia, eso no es parte de la forma válida de manifestarse. A ellos les dijimos que no".

Para esta tarde, y en el marco de la posible aprobación del proyecto, estaban convocadas distintas manifestaciones tanto de apoderados como de estudiantes, incluido el llamado a "desobedecer" Aula Segura por parte de la ACES.