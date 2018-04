Ministro: Entidades con lucro pueden involucrarse en educación por responsabilidad social

El ministro Gerardo Varela minimizó este martes, en Cooperativa, las implicancias del polémico fallo del Tribunal Constitucional que admitió controladores con fines de lucro en las universidades; uno de los aspectos que inspira la marcha nacional convocada por la Confech para el jueves.

El abogado dijo a El Diario de Cooperativa que una empresa con fin de lucro puede tener interés de involucrarse en la educación "por responsabilidad social", y puso como ejemplo de esto el vínculo de la Fundación Collahuasi con Inacap.

"Hemos propiciado que las empresas no sean solamente una máquina de ganar plata; que es bueno que lo hagan en sus actividades, pero también se hagan cargo de obligaciones sociales: una de ellas –y me parece que de las más nobles- es educar; y como tal, si parte de sus recursos y sus excedentes los destinan a educar al prójimo nos parece una buena idea", afirmó Varela, que también puso énfasis en la fortaleza regulatoria de la nueva normativa.

"Hay una columna vertebral que impide el lucro"

"Yo no creo que la sola administración política de una institución condicione que tenga lucro. Además que la nueva ley ha creado una batería de normativa que impide el lucro, (si bien) no que entidades con fines de lucro formen universidades; lo importante es que no se ganen la plata en la educación", comentó.

De la pasada legislatura "quedó una ley robusta", donde "se crea una Superintendencia, se prohíbe el lucro, se establece que los excedentes sólo pueden reinvertirse en mejoras educacionales" y se contemplan incluso "penas privativas de libertad para gente que apruebe transacciones que no sean necesarias para el desarrollo universitario".

En definitiva, "hay una columna vertebral que impide el lucro", sostuvo Varela.

"El tiempo de las marchas..."

En este contexto, el ministro mantuvo sus declaraciones de marzo pasado, en el sentido de que "el tiempo de las marchas ya pasó"; palabras que generaron amplio rechazo entre los dirigentes estudiantiles.

"No creo haberme equivocado", dijo, recordando que en los últimos años "se aprobaron 29 leyes que acogen gran parte de las peticiones que tenía el movimiento estudiantil".

"Lo que se nos ha quedado atrás es, fundamentalmente, poner el foco en la calidad. Por eso, reconociendo el derecho que tiene todo el mundo a expresarse, he dicho que sería bueno que (los estudiantes) ayuden en fomentar la calidad y preocuparnos de la sala de clases", explicó.

Espera "apoyo transversal" a ampliación de la gratuidad

Varela se refirió también al proyecto firmado ayer por Sebastián Piñera y que amplía la gratuidad en la educación técnico profesional hasta el 70 por ciento más vulnerable, incluyendo a 13 mil nuevos estudiantes, para llegar a un total de 167 mil.

"Creemos que éste es un proyecto que va a tener apoyo transversal: es una buena noticia y va en la línea de lo que ya aprobó el Congreso cuando aprobó la gratuidad en la Ley de Educación Superior. Recordemos que ya está aprobado hasta el 60 por ciento y esto, simplemente, anticipa en un área de la educación chilena –los centros de formación técnica e institutos profesionales- algo que la ley ya estableció para toda la educación superior", planteó.

Consultado por la duda que puso Evópoli respecto a su respaldo, Varela insistió: "Estamos confiados de que cuando se aquilate la importancia del proyecto y los buenos efectos que va a tener va a contar con apoyo transversal".

El beneficio, acotó, se dirigirá a alumnos de "instituciones técnicas que tengan al menos cuatro años de acreditación y que no tengan fines de lucro: la misma línea de lo aprobado por el Congreso, no hay innovación en eso".