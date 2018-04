Presidente de Evópoli: "Siempre hemos sido contrarios a la gratuidad"

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, puso en duda el apoyo de su partido para el proyecto de que ley que extiende la gratuidad hasta el 70 por ciento de los alumnos más vulnerables de institutos profesionales y centros de formación técnica.

Undurraga asistió el lunes al Palacio de La Moneda, donde el Presidente Sebastián Piñera puso su firma para la iniciativa. En este contexto, indicó que respecto a ésta Evópoli, "en principio, no tiene postura, porque se está discutiendo el tema".

"Nosotros siempre hemos sido contrarios a la gratuidad y eso lo hemos señalado constante y consistentemente, a riesgo de perder votos, (pero) eso no significa que no estemos abiertos a conversar todos y cada uno de los proyectos y analizarlos en su mérito y, después de aquello, votar", señaló el timonel.

"El que está en contra debe asumir las consecuencias"

Otro de los parlamentarios presentes ayer en La Moneda fue el senador RN Manuel José Ossandón, quien celebró haberle arrancado a Piñera, en campaña, el "compromiso" de impulsar esta política.

Consultado por la postura de sus socios de coalición, comentó que "hay gente de Evópoli que está en contra y otros a favor", pero advirtió que "el que está en contra de esto tiene que asumir las consecuencias de enfrentarse a los jóvenes y decirles: 'La gratuidad no va porque a mí no me gusta'".

"La mayoría de los parlamentarios en el Congreso están, con fuerza, por esta ley, así que esta ley va a ser una realidad", acotó optimista el ex candidato presidencial.

Gobierno confía en conseguir los votos

En tanto, los presidentes de RN y la UDI ya prometieron su apoyo al proyecto. "El dogmatismo económico no puede pasar a llevar la justicia social", afirmó la timonel gremialista, Jacqueline van Rysselberghe.

Desde el Gobierno la ministra vocera, Cecilia Pérez, también se refirió a la postura incierta de Evópoli, y comentó que "ellos han señalado que van a conversar para poder tratar de unificar un criterio común, que les permita apoyar este proyecto".

"Nosotros vamos a esperar a que eso se concrete. No tenemos ninguna duda de que nos van a acompañar en esta votación, porque ha sido parte del programa de Gobierno y hoy día es parte de los compromisos que el Presidente Piñera está cumpliendo con el país", sostuvo Pérez.