Ossandón por gratuidad para CFT e IP: "Por supuesto que me siento ganador"

El senador y ex candidato presidencial Manuel José Ossandón reconoció sentirse "ganador" luego de que Sebastián Piñera firmara este lunes, en el Palacio de La Moneda, el proyecto de ley que extiende el beneficio de la gratuidad hasta el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Tras asistir a la ceremonia el parlamentario recordó que el año pasado, después la primera vuelta presidencial, él puso el avance en gratuidad como una de sus condiciones para apoyar a Piñera y hacer campaña por él de cara al balotaje.

"Llegamos a un acuerdo político"

"El Presidente Piñera cumplió, yo también cumplí, y me siento muy contento, porque ésta es la herramienta que va a hacer que mucha gente en Chile salga de la pobreza, que se desarrolle, sea feliz, y éste sea un país más justo", dijo Ossandón.

"Yo soy técnico agrícola de Inacap a mucho orgullo, y esto abre una puerta inmensa (...) Estoy súper contento, porque en la primera vuelta en mi sector esto no existía, y después de que llegamos a un acuerdo político aparece esta ley, que hoy día el Presidente está cumpliendo, entonces no puedo dejar de estar contento por todos los jóvenes chilenos que van a poder estudiar gratis en los (centros) técnico-profesionales", afirmó.

"La derecha social cada día con más fuerza"

"Por estos temas hace seis meses me acusaban de populista, y hoy día son las banderas que hoy día están en la mitad de esta casa; 'la casa donde tanto se sufre' [Nota de la redacción: el Palacio de La Moneda, según una frase atribuida a Arturo Alessandri Palma]. Aquí están las banderas de la derecha social, cada día con más fuerza", advirtió el parlamentario, recordando uno de los ejes de su campaña.

Consultado por si, en esta pasada, se siente ganador, el ex alcalde respondió: "Por supuesto que me siento un ganador, pero yo creo que él (Piñera) también es un ganador, porque el que manda es él, no yo".

¿"Ley Ossandón"?

En medio de la ceremonia en La Moneda varios miembros de RN, como la diputada Paulina Núñez, hablaron derechamente de la "Ley Ossandón", proponiendo este concepto incluso como hashtag alternativo a #LaFuerzaQueMueveAChile; el oficial del Gobierno durante la jornada.

Los diputados Gonzalo Fuenzalida y Catalina del Real coincidieron con Núñez:

Conciliadora, la diputada Ximena Ossandón -hermana del senador- afirmó que ésta fue "una iniciativa propuesta por @mjossandon y liderada ahora por @sebastianpinera".