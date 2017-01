Corte Marcial de Valparaíso analizó caso de espionaje en fragata Lynch

En la Corte Marcial de Valparaíso analizó la tarde de este jueves el caso de espionaje a personal femenino de la fragata Lynch.

En la oportunidad, seis abogados defensores de ocho funcionarios de la Armada de Chile procesados e inculpados de espionaje a través de fotos y videos de carácter íntimo presentan sus argumentos.

Si bien la sala resolvió lo que sucederá con los procesados, los abogados, vía carta, serán notificados con la decisión del tribunal castrense sobre este alegato.

La abogada Jacqueline Henríquez, que representa al único formalizado en prisión preventiva por este caso de acoso, reclamó que el fallo "me parece arbitrario, porque no conociéndose la totalidad de los hechos, no estando completa aún la investigación, es prácticamente culpable".

"Eso es un problema que lo afecta a él personalmente, anímicamente. Él está en estado de schock. Esto llegó a tomar un cariz que no corresponde a los hechos que realmente ocurrieron", sostuvo la profesional.

Henríquez manifestó además que está "defendiendo a ciegas" porque no han tenido acceso a ningún antecedente del caso, en el que insistió se ha visto afectada la presunción de inocencia de su defendido.

"El está arrepentido en la medida que nunca fue su intención de ocasionar daño, el joven está anímicamente muy mal", añadió la abogada.

Defensor negó "calidad de autor"

Por su parte el abogado Julián Martínez dijo que su defendido "niega la calidad de autor, recibió la imagen, pero nada más, él no la difundió. Yo no puedo comprobarlo porque estamos en un secreto de sumario, porque ese es el procedimiento penal antiguo"

Martínez agregó que quizás su actuar "podría ser constitutivo de una falta por no avisarle a sus superiores, eso está absolutamente claro, pero no la imputación de un delito y menos como autor. Él dice que lo vio, no le dio importancia y lo cerró".

"Yo no he conversado respecto a las imágenes, incluso algunos colegas me han dicho que las imágenes son tan borrosas", detalló el jurista.

ONG busca entregar representación a víctimas

Desde la ONG ProMujeres se pusieron en contacto con las familias de las víctimas de este caso de acoso pues ellas aún no tienen representación en la causa.

"Hasta el momento, lamentablemente, tienen abogados, cada uno de los procesados vino con abogados, pero las víctimas no están representadas en la causa, que fue una de las razones que nos motivó a comenzar a intervenir y a tomar conocimiento del detalle que se está llevando a efecto", dijo la abogada de la organización, Jeanette Bruna.

El "problema precisamente con todas las mujeres que son víctima de abuso o acoso sexual, del que fueron claramente objeto en este delito, del que tienen miedo a denunciar porque hay vergüenza detrás a la exposición", resaltó la jurista.

Los abogados también reclaman el actuar del comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, quien este martes expuso ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados supuestos secretos del sumario de la investigación que no debieron haber sido dados a conocer.