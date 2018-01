Pastorales, informales, polémicas: Las frases que dejó el papa Francisco en Chile

Durante cuatro días buena parte de la agenda nacional ha girado en torno a la visita del papa Francisco a Chile: la cobertura noticiosa, las actividades de autoridades, las opiniones ciudadanas en redes sociales e incluso los numerosos cortes y desvíos del tránsito.

A lo largo de sus diversas apariciones públicas, el líder de la Iglesia Católica pronunció varios discursos y homilías con reflexiones, emplazamientos, autocríticas, citas a figuras nacionales y comentarios informales, pero también realizó declaraciones polémicas.

A continuación recordamos las frases más memorables que deja la visita del obispo de Roma a Chile, que contempló la Región Metropolitana, Temuco e Iquique.

El compendio comienza con el día martes: el lunes Francisco llegó a Santiago por la tarde, pero se dirigió casi directamente -sólo un par de paradas mediante- a la Nunciatura Apostólica, sin hablar públicamente.

Martes 16 de enero

Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de La Moneda

-"Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado, lo cual adquiere un relieve particular este año en el que se conmemoran los 200 años de la declaración de la independencia".

El martes por la mañana el papa recibió honores de Estado en el Palacio de La Moneda. (Foto: ATON)

-"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir".

-"Somos invitados a prestar una preferencial atención a nuestra casa común (...) fomentar una cultura que sepa cuidar la tierra y para ello no conformarnos solamente con ofrecer respuestas puntuales a los graves problemas ecológicos y ambientales que se presentan. En esto se requiere la audacia de ofrecer una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático que privilegia la irrupción del poder económico en contra de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, del bien común de nuestros pueblos".

Francisco expresó en la sede de Gobierno "dolor y vergüenza" ante el "daño irreparable" causado por los abusos sexuales de sacerdotes. (Foto: ATON)

-"La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a trascender la concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una actitud sapiencial frente al futuro".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

"Misa Por la Paz y la Justicia" en el Parque O'Higgins

-"¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! A ese corazón apela Jesús; para que ese corazón reciba las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la 'palabrería barata' de aquéllos que creen saberlo todo, pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie".

-"No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago (el cardenal Raúl Silva Henríquez) cuando en un Te Deum decía: 'Si quieres la paz, trabaja por la justicia'... Y si alguien nos pregunta: '¿Qué es la justicia?', o si acaso consiste solamente en 'no robar', le diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como hombre".

Ante 400 mil personas en Santiago, el papa rescató las figuras de Alberto Hurtado y Raúl Silva Henríquez. (Foto: ATON)

-"¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! (...) Es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones (...) El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir: 'No le hago mal a nadie', ya que, como decía San Alberto Hurtado: 'Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien'".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Visita al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín

-"Todos tenemos que pedir perdón; yo primero, todos: eso nos humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón perdemos la conciencia de que nos equivocamos y que nos podemos equivocar y que cada día estamos invitados a volver a empezar, de una u otra manera".

-"Muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida. (...) La maternidad nunca es ni será un problema, es un don, es uno de los regalos más maravillosos que puedan tener. Y hoy tienen un desafío muy parecido: se trata también de gestar vida. Hoy a ustedes se les pide que gesten el futuro. Que lo hagan crecer, que lo ayuden a desarrollarse. No solamente por ustedes, sino por sus hijos y por la sociedad toda".

"Cada día estamos invitados a volver a empezar, hoy a ustedes se les pide que gesten el futuro por la sociedad toda", dijo Francisco a las reclusas de San Joaquín. (Foto: EFE)

-"Ninguno de nosotros es cosa, todos somos personas y, como personas, tenemos esa dimensión de esperanza. No nos dejemos cosificar. No soy un número, no soy el detenido número tal, soy fulano de tal que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza".

-"Estar privadas de la libertad (...) no es sinónimo de pérdida de sueños y de esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero no quiere decir perder la esperanza, no quiere decir dejar de soñar. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad, no, no es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad".

-"Todo no da lo mismo. Cada esfuerzo que se haga por luchar por un mañana mejor —aunque muchas veces pareciera que cae en saco roto— siempre dará fruto y se verá recompensado".

"Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena debe tener horizonte", advirtió el pontífice. (Foto: EFE)

-"Hoy estás privada de libertad, eso no significa que esta situación sea el fin, de ninguna manera. Siempre mirar el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte; es decir, el horizonte de reinsertarme de nuevo (...) Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad. Miren siempre el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción de la vida corriente de la sociedad".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Encuentro con sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y seminaristas en la Catedral de Santiago

-"Somos llamados individualmente, sí, pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe la selfie vocacional. La vocación exige que la foto te la saque otro, ¡qué le vamos a hacer!".

-"Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como tendría que ser".

Ante la comunidad religiosa, en la Catedral, el pontífice se refirió en extenso al "momento de turbulencia" que vive la Iglesia Católica en Chile. (Foto: EFE)

-"Momento de turbulencias... Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal; dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia; dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales, y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza".

-"Sé que a veces han sufrido insultos en el Metro o caminando por la calle; que ir 'vestido de cura' en muchos lados se está pagando caro. Por eso los invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo".

-"Nuestras sociedades están cambiando. El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempo de mi juventud, cuando me formaba. Están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos y tenemos que reconocer que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias (...) y podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos, que terminan siendo no más que buenos monólogos".

-"Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se nos presenta. La realidad personal, comunitaria y social".

"Sé que han sufrido insultos, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro", afirmó el papa ante sacerdotes. (Foto: EFE)

-"Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas (...) Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta (...) La conciencia de tener llagas nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado".

-"Nuestra historia de Iglesia es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente".

-"El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes; espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma".

El papa llamó a los miembros de la Iglesia a "enfrentar la realidad como se presenta" y a reconocer "sus propias llagas para no creerse superiores". (Foto: EFE)

-"Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear las condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman las personas".

"El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de nuestro Señor nos permite volver a Jesús".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Encuentro con obispos en la Sacristía de la Catedral

-"Una de nuestras principales tareas consiste en estar cerca de nuestros consagrados, de nuestros presbíteros. Si el pastor anda disperso, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de cualquier lobo. Hermanos, ¡la paternidad del obispo con sus sacerdotes, con su presbiterio! Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. Es un don a pedir".

-"Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy en día es el sentimiento de orfandad, es decir, que no pertenecen a nadie. Este sentir postmoderno se puede colar en nosotros y en nuestro clero; entonces empezamos a creer que no pertenecemos a nadie".

En la misma Catedral el papa reunió a los obispos: "No al clericalismo y a mundos ideales", les dijo. (Foto: EFE)

-"La Iglesia no es ni será nunca de una élite de consagrados, sacerdotes u obispos. No podemos sostener nuestra vida, nuestra vocación o ministerio sin esta conciencia de ser pueblo".

-"Digámoslo claro: los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados, no tienen que repetir como 'loros' lo que les decimos. El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos".

"Yo les confieso: a mí me preocupa la formación de los seminaristas (...) Los seminarios deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir (...) reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la tentación de cualquier forma de clericalismo".

"Los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados, no tienen que repetir como 'loros' lo que les decimos", advirtió el obispo de Roma sus pares chilenos. (Foto: EFE)

-"Los sacerdotes del mañana deben formarse mirando al mañana: su ministerio se desarrollará en un mundo secularizado y, por lo tanto, nos exige a nosotros pastores discernir cómo prepararlos para desarrollar su misión en este escenario concreto y no en nuestros mundos o estados ideales (...) No al clericalismo y a mundos ideales que sólo entran en nuestros esquemas pero que no tocan la vida de nadie".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Miércoles 17 de enero

Misa en el Aeródromo de Maquehue, en Temuco

-"Mari, Mari. Küme tünngün ta niemün" ("Buenos días. La paz esté con ustedes")

-"Quiero saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche, así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes: rapanui, aymara, quechua, atacameños y tantos otros".

-"Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, (...) pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar: 'Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar'".

En la "Misa por el Progreso de los Pueblos", en Temuco, Francisco citó el "Arauco tiene una pena" de Violeta Parra. (Foto: ATON)

-"Celebramos la Eucaristía y lo hacemos en este Aeródromo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron".

-"Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. (...) La unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias".

-"La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. (...) No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás".

La liturgia en Temuco se celebró en el Aeródromo Maquehue, donde "tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos", recordó el papa. (Foto: ATON)

-"La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada, porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o inferiores".

-"La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos (...) Nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella".

-"La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de 'bellos' acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados y necesarios, sí, pero que al no volverse concretos terminan borrando con el codo, lo escrito con la mano. Esto también es violencia, porque frustra la esperanza".

El líder católico reivindicó la unidad como "diversidad (cultural) reconciliada", y alertó sobre la violencia que "termina volviendo mentirosa la causa más justa". (Foto: ATON)

-"Es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división".

-"La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos: no a la violencia que destruye, en ninguna de sus dos formas".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Encuentro con jóvenes en el Santuario de Maipú

-"Yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña y sueña a lo grande, porque de estas tierras han nacido experiencias que se fueron expandiendo y multiplicando a lo largo de diferentes países de nuestro continente".

-"En mi ministerio episcopal he podido descubrir que hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes: son inquietos, buscadores, idealistas. El problema lo tenemos los grandes que, muchas veces, con cara de sabiondos, decimos: 'Piensa así porque es joven, ya va a madurar'... Pareciera que madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada podemos hacer, que todo fue siempre así".

-"¡Cuánto necesita la Iglesia chilena de ustedes, que nos muevan el piso y nos ayuden a estar más cerca de Jesús! Sus preguntas, su querer saber, su querer ser generosos son exigencias para que estemos más cerca de Jesús".

El papa usó los celulares e internet como metáfora de la "conexión" con Jesús. Fijó como "contraseña" el "¿Qué haría Cristo en mi lugar?" de Alberto Hurtado. (Foto: ATON)

-"Charlando un día con un joven le pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me dijo: 'Cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet' (...) Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar'. Eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo: después de un tiempo de camino o del embale inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar 'nuestro ancho de banda' y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería".

-"Al quedarnos sin esa 'conexión' que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción (de La Ley): 'El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas'". (...) Me preocupa cuando, al perder 'señal', muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos".

El papa usó con los jóvenes un lenguaje coloquial e incluso citó una canción del grupo La Ley, que lldera Beto Cuevas. (Foto: ATON)

-"La contraseña de (San Alberto) Hurtado era muy simple (...) Él se pregunta: '¿Qué haría Cristo en mi lugar?'. En la escuela, en la universidad, en la calle, en casa, entre amigos, en el trabajo; frente al que le hacen bullying: '¿Qué haría Cristo en mi lugar?'. Cuando salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: '¿Qué haría Cristo en mi lugar?'. Es la contraseña, la batería para encender nuestro corazón, encender la fe y la chispa en los ojos (...) Allí donde estés, con quien te encuentres y a la hora en que te encuentres: '¿Qué haría Jesús en mi lugar?'".

-"La única forma de no olvidarse de una contraseña es usarla todos los días. Llegará el momento en que la sabrán de memoria y que, sin darse cuenta, su corazón latirá como el de Jesús".

-"Queridos amigos: sean valientes, salgan altiro al encuentro de sus amigos, de aquéllos que no conocen o que están en un momento de dificultad. Vayan con la única promesa que tenemos: en medio del desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá 'conexión', existirá un 'cargador'. No estaremos solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús, de su Madre y de una comunidad. Ciertamente una comunidad que no es perfecta, pero eso no significa que no tenga mucho para amar y para dar a los demás".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Visita a la Pontificia Universidad Católica

-"Le agradezco a usted, señor rector (Ignacio Sánchez) el bien que hace con su sapiencialidad en el gobierno de la Universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica".

-"La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria. Quisiera recordar especialmente la figura de san Alberto Hurtado, en este año que se cumplen 100 años desde que comenzó aquí sus estudios".

Jorge Bergoglio felicitó al rector Ignacio Sánchez por "defender la identidad de la Universidad Católica". (Foto: EFE)

-"Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto que exigen ser repensadas. Lo que hasta ayer podía ser un factor de unidad y cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas. El ritmo acelerado y la implantación casi vertiginosa de algunos procesos y cambios que se imponen en nuestras sociedades nos invitan de manera serena, pero sin demora, a una reflexión que no sea ingenua, utópica y menos aún voluntarista".

-"En esta sociedad 'líquida' o 'ligera', como la han querido denominar algunos pensadores, van desapareciendo los puntos de referencia desde donde las personas pueden construirse individual y socialmente. Pareciera que hoy en día la 'nube' es el nuevo punto de encuentro, que está marcado por la falta de estabilidad ya que todo se volatiliza y por lo tanto pierde consistencia".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Jueves 18 de enero

Diálogo con los medios, defensa de Juan Barros

Frente a los medios de comunicación, antes de la "Misa por Nuestra Señora del Carmen": "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia, ¿está claro?".

El líder católico explicitó su respaldo al obispo Juan Barros, sindicado como encubridor del cura Karadima: "Todo es calumnia", afirmó. (Foto: ATON)

"Misa por Nuestra Señora del Carmen" en el Campus Lobito de Iquique

-"Queridos hermanos del norte chileno: ¡Cómo saben ustedes vivir la fe y la vida en clima de fiesta! (...) Sus fiestas patronales, sus bailes religiosos —que se prolongan hasta por una semana—, su música, sus vestidos hacen de esta zona un santuario de piedad popular".

-"Hermanos, Iquique es tierra de sueños; eso significa el nombre en aymara. Tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas que han tenido que dejar a los suyos, marcharse. Una marcha siempre basada en la esperanza por obtener una vida mejor, pero sabemos que va siempre acompañada de mochilas cargadas con miedo e incertidumbre por lo que vendrá".

El llamado a combatir la explotación, la precarización del trabajo y el abuso a los migrantes marcó la misa de Iquique. (Foto: ATON)

-"Iquique es una zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres; de familias enteras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas y se abren paso buscando vida. Ellos (...) son ícono de la Sagrada Familia que tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida. Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga siendo también tierra de hospitalidad".

-"Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos inmigrantes porque no conocen el idioma o no tienen los papeles en 'regla'".

Lea el discurso completo haciendo clic aquí.

Palabras de despedida

-"Esto tiene algo de despedida... Agradezco, una vez más, a la señora Presidenta Michelle Bachelet su invitación a visitar el país. Doy gracias de manera especial a todos los que han hecho posible esta visita, a las autoridades civiles y, en ellos, a cada funcionario que, con profesionalidad, ayudó a que todos pudiéramos disfrutar de este tiempo de encuentro".

-"Gracias también por el trabajo abnegado y silencioso de miles de voluntarios; más de 20 mil (...) Gracias, a los que de muchas formas y maneras acompañaron este peregrinar especialmente con la oración. Sé del sacrificio que han tenido que realizar para participar en nuestras celebraciones y encuentros. Lo valoro y lo agradezco de corazón. Gracias a los miembros de la comisión organizadora. Todos han trabajado, muchas gracias".

Francisco reivindicó y llamó a defender "la Patria Grande". Pidió a los argentinos "no ponerse celosos" por su ausencia. (Foto: ATON)

-"Ahora sigo mi peregrinación hacia Perú, pueblo amigo y hermano de esta Patria Grande que estamos invitados a cuidar y a defender. Una Patria que encuentra su belleza en el rostro pluriforme de sus pueblos".

-"Les pido que no se olviden de rezar por mí y quiero agradecer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos, de Bolivia, de Perú, y no se pongan celosos, especialmente los argentinos, mi patria. Gracias a mis hermanos argentinos que me acompañaron en Santiago, en Temuco y acá en Iquique. Muchas gracias".

-"Qué más puedo desearles que terminar mi visita diciéndole al Señor: 'Mira la fe de este pueblo, y regálale unidad y paz'".

En Twitter

A lo largo de su estadía, y mediante su cuenta de Twitter @Pontifex_es, Francisco transmitió varios mensajes a los católicos cibernautas chilenos.

Les pido por favor que acompañen con la oración mi viaje a Chile y Perú. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 15 de enero de 2018

Quiero saludar y abrazar a todo el pueblo chileno, desde el extremo norte de la región de Arica y Parinacota hasta el archipiélago sur. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 16 de enero de 2018

Pidamos a Dios que nos dé la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 16 de enero de 2018

Hoy oramos por todos los que sufrieron y murieron, y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 17 de enero de 2018

No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo que queremos es vivir como Jesús vivió. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 17 de enero de 2018

Hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre: que también nosotros seamos uno; haznos artesanos de unidad. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 18 de enero de 2018