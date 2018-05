Timonel de Evópoli por nepotismo: "No sabemos si están pagando justos por pecadores"

El nuevo timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, afirmó en El Diario de Cooperativa que pueden estar "pagando justos por pecadores" en medio de las acusaciones contra el Gobierno por nepotismo, y recalcó que esta polémica se hubiera evitado "con una buena regulación".

Luego de la fallida designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina y de la renuncia del hijo y la nuera de Andrés Chadwick de sus cargos gubernamentales, Larraín Matte sostuvo que "los casos que hemos conocido no hacen más que hacer (foco sobre) el punto de fondo y es que, más allá de los casos personales, debíamos buscar una regulación para estos casos no se vuelvan a repetir y, como dijo ayer el ministro (Gonzalo) Blumel, no paguen justos por pecadores".

"Si nosotros hubiéramos tenido una regulación en esta materia no nos hubiéramos visto enfrentados a esta situación, y no sabemos si están pagando justos por pecadores; ése es el punto. Con una buena regulación, hubiéramos evitado este debate", indicó el flamante timonel.

"Si tuviéramos un sistema que velara por la transparencia y el mérito, estos casos no hubieran ocurrido, así que creo que el Gobierno tiene una oportunidad hoy para legislar en esta materia", insistió el recién asumido presidente de Evópoli.

"Demanda por meritocracia"

El abogado expresó que "hay hoy una demanda en Chile bien transversal por más transparencia y meritocracia en toda la sociedad chilena y, en particular, en el Estado y en la contratación de parientes. Lo hemos visto en las últimas semanas y esta preocupación es algo que Evópoli viene levantando hace mucho tiempo".

Ante el impulso que le han dado a un proyecto contra el nepotismo, el cientista político detalló que "hay un proyecto de ley del diputado Andrés Molina que tiene ya varios meses y la verdad es que se ha generado un contexto en que creemos que hay una oportunidad para impulsar y avanzar en este proyecto, que lo que va a hacer, fundamentalmente, es dar más transparencia y respetar el mérito en la contratación de parientes en el Estado, y el Gobierno ha dado señales muy positivas para poder tomar este proyecto y hacerlo propio".

Indicó que el partido le entregó al ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel (militante de Evópoli), durante la semana pasada la iniciativa "y en ese proyecto de ley se fija como criterio que sea la Alta Dirección Pública la que establezca un filtro, un criterio de mérito frente a casos donde el parentesco podría generar alguna confusión".